Congo-Brazzaville: Première circonscription électorale de Bacongo - La population déplore le manque d'eau et d'électricité

Les habitants des quartiers 24 et 28 du deuxième arrondissement de Brazzaville ont exprimé leurs attentes à leur député, Gérald Préférence Matsima Kimbémbé, lors de sa première descente les 11 et 12 mai.

La plupart des doléances ont porté sur les questions qui entravent le quotidien de la population, notamment l'eau potable qui ne coule presque plus des robinets, l'électricité qui connaît des délestages intempestifs, l'insalubrité dans les quartiers, la mauvaise qualité des soins dans les hôpitaux, le chômage des jeunes, l'aide du programme "Lisungi" qui n'arriverait pas aux vrais destinataires, etc.

Prenant acte de toutes ces préoccupations, Gérald Préférence Matsima Kimbémbé a rassuré ses mandants que celles-ci seront transmises à l'Assemblée nationale qui, à son tour, les acheminera au gouvernement afin que des solutions soient trouvées.

Auparavant, le député de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), formation politique que dirige Guy-Brice Parfait Kolélas, a informé ses mandants des décisions et lois adoptées par la chambre basse au cours des six dernières sessions, entre autres, la loi portant dissolution de la Société nationale d'électricité ainsi que la Société nationale de distribution d'eau, la loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, la loi pour le financement de l'extension du projet Lisungi-Système des filets sociaux, la loi fixant les conditions et les modalités de l'assistance de l'Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant les juridictions étrangères ou internationales, la loi de finances exercice 2019, la loi du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains commentée.

« Pour ma part, j'ai été porteur des préoccupations telles que l'apurement des charges ou droits des anciens travailleurs de l'ONPT que le gouvernement n'effectuait pas encore jusqu'à la date du 8 novembre 2018. Les délestages intempestifs continuels en électricité à Brazzaville et à Pointe-Noire, alors qu'une nouvelle société a remplacé la SNE dissoute. La question de surfacturation en électricité, qui ne cesse d'inquiéter les ménages, la paie irrégulière des pensions des retraités de la Caisse des retraites des fonctionnaires, l'absence des textes d'application des lois », a dit Gérald Préférence Matsima Kimbémbé. L'action de son exercice au sein de la chambre basse, a-t-il indiqué, porte sur sa contribution à la vie de la nation, notamment les préoccupations de la population en général et celles de ses mandants en particulier.