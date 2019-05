Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Bulgarie, Espagne et Israël)

Bulgarie, 7e journée des play-offs, 1ère division

Fodé Doré, titulaire, et le Botev Plovdiv sont battus à domicile par Beroe (0-1).

Défaite également pour le Cherno More, balayé chez le Levski Sofia (1-5). Sans Hugo Konongo, resté sur le banc.

Avec cinquante et quarante-huit points, le Botev Plovdiv et le Cherno More Varna sont 5e et 6e, les deux dernières places du classement.

Espagne, 37e et avant-dernière journée, 3e division, groupe 3

Peralada est en grand danger après son revers à domicile face à Alcoyano, autre candidat au maintien. Yhoan Andzouana, titulaire, et ses coéquipiers ont mené deux fois au score mais s'inclinent en fin de match 2-3.

La réserve de Girona, 19e et dernière avec trente-huit points, n'a plus qu'une infime chance de se maintenir : il faudra gagner sur le terrain d'Ejea par un large score, tout en misant sur les défaites de Conquense, Teruel et surtout de Castellon, 16e et barragiste avec quarante et un points et une meilleure différence de buts. Compliqué, très compliqué même, pour l'ancien Monégasque et ses coéquipiers.

Sans Merveil Ndockyt, blessé, la réserve du Barça chute face à Hercules (0-2). Les jeunes Barcelonais donneraient un sérieux coup de pouce à Peralada, lors de la 38e journée, en cartonnant Castellon dimanche prochain.

Espagne, 37e et avant-dernière journée, 3e division, groupe 4

Linense et Baron Kibamba, titulaire en défense centrale, s'inclinent à domicile face à Don Benito (1-3). Le Balompédica est 11e avec quarante-six points.

Israël, 8e journée des play-offs, 1ère division

Malgré l'entrée de Mavis Tchibota, à la 58e mn alors que le score était de 1-2, le Bnei Yehuda chute sur ses terres face à l'Hapoel Beer Sheva (2-3). Il est désormais relégué à cinq points de la dernière place qualificative pour la Ligue Europa. A deux matchs de la fin du championnat, l'avenir européen du club de Tel Aviv est très hypothéqué. Mais pas celui de Tchibota qui évoluera, rappelons-le, chez les Bulgares de Ludogorets la saison prochaine.

Israël, 6e et avant-dernière journée des play-offs, 2e division

Romaric Etou et le Beitar Tel Aviv sont défaits à Kfar Saba (0-1). Le Beitar compte désormais onze points de retard sur les barragistes pour la montée en première division.