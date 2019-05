Sénégal: Port du voile à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc - Mgr André Gueye met en garde les «pyromanes» qui cherchent à brûler le pays

L'Eglise catholique va en croisade contre les «pyromanes» qui cherchent à ternir la relation fraternelle entre les religions. Monseigneur André Gueye, qui présidait une messe à Batal, dans la commune de Ngoyé, appelle à la vigilance afin que les «pyromanes tapis dans l'ombre» ne ternissent les meilleures relatons entre les religions au Sénégal.

Le chef de l'église au niveau du diocèse de Thiès annonce, par ailleurs, que des mesures seront prise contre les présumés agressions sexuelles dans l'Eglise.

La mesure d'interdiction du port de voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc à partir de la prochaine année scolaire continue de susciter des réactions au sein de l'église catholique.

Monseigneur André Gueye, l'évêque du diocèse de Thiès qui a dirigé une messe dans la localité de Batal, commune de Ngoyé dans le département de Bambey, a déclaré que «c'est quelque chose qui est arrivée dans un cas d'école.

Les autorités de l'école se sont prononcées et le ministre a eu à se prononcer. Je pense que c'est républicain. Je n'ai pas de commentaire précis à apporter parce que ceux qui doivent se prononcer immédiatement l'ont fait».

Et il poursuit: «ce que je peux faire, c'est d'appeler à la concertation, au dialogue et d'appeler à la vigilance pour que les pyromanes tapis dans l'ombre ne brulent pas notre pays et ne ternissent pas les meilleures relations qui existent ici au Sénégal.

C'est aussi ma prière, comme je l'ai dit à la messe, c'est Dieu qui est l'origine de la paix et de la fraternité. On est tous collé vers Dieu et on doit aller ensemble en frères et sœurs.»

DES AUTEURS DE VIOL «NE SONT PLUS DIGNES D'ETRE GUIDE DE L'EGLISE»

Se prononçant sur les cas de viols qui secouent l'Eglise, Monseigneur André Gueye estime que «c'est une contradiction que les dignitaires de l'Eglise soient impliqués dans de tels actes abominables parce que l'Eglise veut promouvoir le bonheur de tous, spécialement des plus vulnérables comme les enfants.

Et le Pape a pris le problème, comme on le dit, le taureau par les cornes, pour que même si la loi ne découvre pas, les acteurs de tels faits puissent avoir l'honnêteté et la foi de se dénoncer eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus dignes d'être guide de l'Eglise. Ici au Sénégal, nous avons aussi pris toutes les dispositions pour prévenir ou sanctionner ces cas où ils s'avèreraient.

Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, nous ne sommes pas dans les consciences des personnes, mais je peux vous assurer que l'Eglise au Sénégal ne laissera impunis ces actes, si jamais ils s'avéraient».