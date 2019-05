Sénégal: Refus d'augmentation des salaires aux syndicats - Maïssa Babou valide la «vérité discourtoise» de Macky

Le professeur Maïssa Babou à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar trouve convaincant le refus du président Sall d'augmenter les salaires des syndicats au regard du pesant du service de la dette et de la masse salariale estimés à 160 milliards mensuellement.

Un dur tributaire à la mauvaise vision et aux mauvais choix politiques. Il animait samedi dernier à Dakar une conférence publique portant thème: «l'augmentation des salaires et le problème du pouvoir d'achat» dans le cadre des activités mensuelles de l'Africaine recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène (Arcade).

L'économiste et professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département des sciences économiques et de gestion (Ucad/Faseg) Maïssa Babou réagissant au niet opposé par le président de la République aux syndicats, à propos d'augmentations des salaires, le 1er mai dernier, demeure convaincu que cette «vérité discourtoise» s'impose à soi-même, faute de vision et de choix adéquats.

«A l'heure actuelle, même avec toute la volonté du président de la République, il n'est pas possible de donner suite favorable à cette requête des syndicats.

Car, l'Etat se doit d'honorer entre autres mensuellement, le service de la dette chiffré à 82 milliards de Francs CFA ainsi que celui de la masse salariale mensuelle d'environ 80 milliards, soit 160 milliards à assurer mensuellement. Or, cet Etat même ne compte que sur les impôts pour exister», a déclaré l'économiste.

Pour lui: «Le chef de l'Etat se doit d'avoir la force d'avouer formellement que sa vision politique et ses choix n'ont pas été opérants».

A ce problème du pouvoir d'achat, Maïssa Babou soutient: «Dans tous les pays du monde, les demandes de revalorisation des salaires font partie des revendications légitimes des travailleurs et visent à améliorer le pouvoir d'achat qui, comme nous le savons est assez faible dans nos pays.

Et ce refus catégorique opposé par le président de la République semble ignorer ce lien. Or, le relèvement du pouvoir d'achat a un effet bénéfique pour l'économie».

A le suivre: «L'amélioration du pouvoir d'achat devrait se traduire par une augmentation de la consommation intérieure, qui est une composante très importante du Produit intérieur brut (Pib). Surtout lorsque cet accroissement concerne principalement les biens et les services produits localement».

Le pays est économiquement rentable

Etayant ses propos, l'économiste dira: «Avec une population de plus de 15 millions d'habitants, voire 16 millions en terme de consommation (marché), nous sommes potentiellement rentable», a indiqué le professeur Babou avant de s'interroger: «Alors comment comprendre un discours aussi inélégant et discourtois alors que ceux qui réclament une hausse des salaires vivent et consomment dans ce pays ?

Donc, y dépensent tous leurs revenus. Et ce sont ces mêmes travailleurs qui font grimper le chiffre d'affaires des quelques entreprises nationales, et étrangères sur lesquelles l'Etat existe à partir des impôts et autres taxes».

Selon l'économiste: «C'est illusoire d'aspirer à une émergence soutenue ou à une quelconque croissance élevée et durable si le pouvoir d'achat de ses consommateurs est faible».

«Comprendre la requête des travailleurs, c'est prendre en compte toutes les nouvelles dépenses sociales qui rentrent dans le mieux vivre de ses populations notamment l'accès à internet de qualité, à l'électricité, à l'eau, aux soins médicaux, à l'éducation... ».

Les choix politiques sont inefficients

Sur un total de 1853 milliards de francs CFA recherchés au Groupe consultatif 2014, le Sénégal avait réussi à mobiliser 3729 milliards de francs CFA des bailleurs dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (Pse 2014-2018). Avec cet argent, s'ajoute la chute drastique du prix du baril de pétrole de 2014 à 2017 et la relance de l'économie subsaharienne entre autres.

Et subitement en 2018, le Sénégal s'est fait l'obligation de devoir trouver un emprunt obligataire international dénommé "eurobond" pour 1 milliard d'euros sur 10 ans et 1 milliard de dollars à 6,75% sur 30 ans, soit 1184 milliards de francs CFA.

Et moins d'un an après, 2019 l'Etat retourne encore à Paris pour une pluie de milliards au compte des infrastructures de prestige notamment Train express régional (Ter) qui a coûté plus de 1000 milliards.

Le recasement politique crève le budget

Pour le conférencier: «Il y a des postes inutiles et des dépenses superflus qui pourraient être éliminées. Le pléthore de ministres, ministres-conseillers et les institutions quasi-inutiles créées pour caser un personnel politique offrent autant de possibilités de faire des économies qui pourraient être utilisées ailleurs».

Par exemple fait-il remarquer : «Les syndicats pointent du doigt des institutions budgétivores, comme le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social environnemental (CESE) qui absorbent la majeur partie de la masse salariale mais dont l'utilité n'est pas évidente aux yeux de l'opinion».

Ce qui laisse croire aux syndicats que le président de la République semble privilégier sa clientèle politique plutôt que de répondre à leurs revendications légitime.

A suivre le professeur décriant cette gestion politicienne qui porte un sacré coup à l'Etat doit être bannie: «Le président aurait donné un million de francs CFA et un billet pour La Mecque à chaque député de la majorité pour leur soutien lors du vote de la Loi sur la suppression du poste de Premier ministre. Après le vote, c'est son épouse qui a convié les députés femmes pour les "remercier", avec pour chacune une enveloppe de 500 000 francs CFA».

Iniquité dans le traitement salarial

Posant son regard sur l'iniquité dans le traitement salarial des agents de l'Etat, il soutient qu'«un salaire d'un million, voire 2 millions pour un Directeur général (Dg) accompagnés d'autres avantages suffisent largement».

Ainsi pour lui: «Il y a urgence de revaloriser la grille salariale en rémunérant par le diplôme et non par responsabilité. Si beaucoup d'agents d'empressent à occuper des postes d'agences et de directions, c'est parce que le traitement salarial est plus valorisant, alors qu'on a le même diplôme qu'un autre qui perçoit 40 fois moins que lui».

L'autosuffisance alimentaire et la sécurité s'imposent en impératif pour aspirer le développement

A en croire le professeur Maïssa Babou: «Le Sénégal a sauté deux piliers essentiels pour son développement à savoir l'autosuffisance alimentaire et la sécurité».

«Tant que nous n'arriverons pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à assurer notre sécurité, le développement ne sera que vain mot... ».