Cote d'Ivoire: Le 11e Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes ce mercredi

Le 11e Salon international du livre d'Abidjan (Sila) ouvre ses portes ce mercredi 15 mai 2019, au Palais de la culture Bernard B. Dadié d'Abidjan-Treichville, autour du thème: "Le livre, mon compagnon au quotidien". Ce salon prendra fin le samedi 19 mai.

La France est le pays invité d'honneur de cette édition. Il s'agit à travers ce choix, selon le commissaire général du Sila, Anges Félix N'Dakpri, de resserrer les relations historiques, fraternelles et les liens « filiaux » entre la France et la Côte d'Ivoire.

Ces relations qui datent de plusieurs décennies, méritent d'être célébrées à travers les belles lettres françaises et ivoiriennes. Il s'agira également à travers le riche patrimoine et la diversité littéraire de cette grande Nation d'apporter un cachet inestimable au succès de cet important rendez-vous.

L'écrivaine ivoirienne, Véronique Tadjo, auteure de plusieurs poèmes, romans et livres de jeunesse illustrés et Grand prix littéraire d'Afrique noire en 2005 avec "Reine Pokou", sera célébrée pour son riche parcours d'écrivaine, la qualité et la longévité de sa production littéraire.

Promouvoir l'industrie du livre en Côte d'Ivoire, les œuvres littéraires et leurs auteurs; participer à la vulgarisation du livre et de la lecture; créer et offrir des opportunités éditoriales et commerciales; promouvoir la liberté de publier et le droit d'auteur; lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme sont, entre autres, objectifs de ce salon qui se veut rassembleur autour du livre.

Le Sila est un événement créé et promu par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (Assedi), dans le but de promouvoir l'industrie ivoirienne du livre sur le plan national et international.