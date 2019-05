Angola: La recherche scientifique est déterminante pour la qualité de l'enseignement

Luanda — Le directeur adjoint pour le secteur académique de l'ISCED/Luanda, Zavoni Ntondo, a estimé lundi que la recherche scientifique, composante essentielle de l'éducation, permet de produire des connaissances essentielles à l'amélioration de la qualité de l'enseignement suivi et dispensé par les enseignants.

S'exprimant à l'ouverture de la semaine des langues, didactique et de littérature en Afrique, le responsable a souligné que sans recherche scientifique dans une institution d'enseignement supérieur, il n'y a pas d'enseignement de qualité, et que le pays compte des enseignants possédant un niveau élevé de connaissances et des positions scientifiques raisonnables en matière d'enseignement des langues, des didactiques et des littératures pour minimiser cette situation.

Il a souligné que la grande mission d'un établissement d'enseignement supérieur est la transmission des connaissances grâce à la formation humaine culturelle, scientifique et technologique de ses étudiants.

Zavoni Ntondo a indiqué que le statut déjà institutionnalisé des langues locales nécessitait une production scientifique, car on affronte des problèmes tels que leur développement scientifique et reconnaissance effective dans le système éducatif, ce qui générerait sa promotion en tant que langue de la production littéraire. Selon lui, la rencontre rapproche des experts non seulement en langue et littérature, mais également en méthodologie, de sorte que l'enseignement des langues devienne efficace et qualitatif, offrant ainsi un espace de débat sur des questions relatives aux sciences sociales appliquées à l'éducation.

A son tour, le chef du département des langues et littératures africaines, Abreu Pax,i a déclaré que la rencontre créerait des possibilités de débattre, à travers de réflexions et de contributions, des éléments qui orientent les préoccupations du département en matière de promotion des langues nationales. Il a ajouté que l'événement permettra de travailler autour des différents lieux de la littérature angolaise, afin de sensibiliser l'Exécutif à l'importance d'ouvrir un espace de réflexion et de discussion sur le statut des langues nationales et leur institutionnalisation fonctionnelle, pour qu'elles soient présentes dans les différents secteurs de la vie publique, en assurant les différents processus de communication et d'inclusion.