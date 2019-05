Ile Maurice: Double homicide involontaire - Sa peine de prison suspendue malgré ses 23 contraventions

Il n'ira pas en prison. La peine carcérale infligée à Zuhayr Abdool Rahim Khodabaccus pour double homicide involontaire a été suspendue ce lundi 13 mai en cour intermédiaire. Cet homme de 32 ans était l'auteur d'un accident ayant causé la mort de deux personnes à Triolet.

Zuhayr Abdool Rahim Khodabaccus a écopé d'une peine d'emprisonnement de quatre mois. Sauf que la magistrate Darshana Gayan a suspendu sa peine en attendant le rapport du Probation office. Ce dernier déterminera le 29 mai si l'accusé est apte à effectuer des travaux d'intérêt général.

Or, le coupable a également 23 contraventions de la route à son actif. «Selon un rapport, vous avez eu 16 contraventions de la route entre 2017 et 2018 et sept après l'accident. Cela démontre que vous ne respectez pas le code de la route ni les usagers», a noté la magistrate.

Toutefois, elle a pris en considération les circonstances de cet accident dans sa décision et le fait qu'il n'y avait aucune lumière sur la route. «Vous avez dit que vous êtes le seul gagne-pain de la famille et que depuis l'accident, vous n'arrivez plus à travailler.»

Les faits remontent à la nuit du 31 décembre 2014 à Triolet. En voulant doubler une autre voiture, l'accusé avait percuté de plein fouet les deux motocyclistes qui ne portaient pas de gilets fluorescents. Les phares de la moto étaient également éteint.