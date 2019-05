Afrique de l'Est: Le grand spectacle à double thème de Moutai et Guizhou éblouit l'Afrique de l'Est

communiqué de presse

Dar es Salaam, Tanzanie — « Moutai est le meilleur produit en Chine et nous serons tous les ambassadeurs commerciaux de Moutai », a déclaré Mizengo Pinda, l'ancien Premier ministre de la Tanzanie, le 9 mai au soir, alors qu'il assistait à l'activité de promotion de la culture de marque à grande échelle « Cultural Moutai-Colorful Guizhou » (Moutai culturel-Guizhou pittoresque), la « Nouvelle route de la soie arrivant en Tanzanie », au Murimani Convention Center de Dar es Salaam.

Le 9 mai, à 18 h, l'activité a officiellement été lancée dans le plus important port maritime d'Afrique de l'Est ; Cultural Moutai et Colorful Guizhou étaient ensemble pour présenter un grand spectacle au double thème.

L'Afrique est la seule région où Moutai a organisé deux activités de haut niveau pour la promotion de la marque en moins de deux ans.

L'expansion et le développement de Moutai ont officiellement débuté en Afrique au mois de novembre 2017, lorsque Li Baofang, secrétaire du comité du parti du Groupe Moutai, a permis à l'équipe de mener avec succès l'activité de promotion de la marque à grande échelle, visant à « Découvrir le Moutai culturel et savoureux en Afrique (Meet Fragrant Cultural Moutai in Africa) », à Capetown.

Parmi les cadres de Moutai, de hauts dirigeants comme Li Baofang ont montré que pour chaque contexte, « il est nécessaire de considérer la situation dans son ensemble pour les zones situées le long de la Nouvelle route de la soie, comme l'Afrique, et notre persévérance verra ses fruits dans quelques années ».

Ce voyage en Afrique de l'Est constitue une activité promotionnelle primordiale pour la marque, visant le marché mondial détenu par Moutai cette année, après l'activité de promotion en Afrique du Sud qui s'est tenue en avril, où Colorful Guizhou et Cultural Moutai ont reçu un très bon accueil grâce à leur créativité novatrice.

D'après le rapport, depuis que Moutai Group a consacré son énergie à la création et au développement, la gamme de Moutai, partant de zéro, a d'ores et déjà touché 11 pays sur le marché africain. L'année 2019 coïncide avec le 55e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et la Tanzanie. La présentation de Moutai a touché une corde sensible.

« La Tanzanie est la région la plus chaude et la plus douce d'Afrique. Nous avons appris l'existence du chemin de fer Tazara dès notre enfance, nous avons aussi vu la neige sur le Kilimandjaro et les lions qui courent dans les prairies d'Afrique de l'Est à la télévision », a déclaré Wang Yan, secrétaire adjoint du parti de Moutai Group, avec enthousiasme. « Nous étions des amis lointains et nous coopérons désormais face à face, tout en partageant une croissance commune ; l'Afrique continentale d'aujourd'hui va bien au-delà du récit à sens unique de l'époque d'Hemingway pour le personnel de Moutai. Les magnifiques montagnes et les rivières du Kilimandjaro n'ont jamais été aussi proches du plateau du Yunnan-Guizhou qu'aujourd'hui. »

Lors de la deuxième visite de Moutai en Afrique, Wang Yan a clairement manifesté sa volonté d'approfondir les efforts du personnel de Moutai sur place et de répondre activement à la construction de la « Nouvelle route de la soie », tout en apportant davantage de produits chinois de qualité en Afrique.

Wang Yan a aussi évoqué le fait qu'avec la croissance du tourisme, Guizhou a également du vin, du thé et un riche patrimoine naturel à proposer ; ville d'origine du Moutai, c'est aussi la première grande zone d'expérimentation de mégadonnées en Chine.

Gao Wei, le conseiller culturel de l'ambassade de Chine en Tanzanie, s'est félicité que le Moutai ait choisi la Tanzanie comme site central de la deuxième promotion de qualité en Afrique, lors du 55e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et la Tanzanie.

Au cours de la soirée, Yang Jianjun, membre du comité du parti et directeur général adjoint du groupe Moutai, a porté un toast avec tous les participants et s'est réjoui de retrouver la saveur du Moutai en Afrique. Une vidéo sur la dégustation des vins de Moutai a été diffusée en simultané sur grand écran, afin de permettre aux invités d'en savoir plus sur la culture vinicole chinoise et des chanteurs du Moutai Art Group ont interprété des chansons et des danses folkloriques, partageant les instincts naturels des chants et de la danse entre africains et habitants de Guizhou.

Ensuite, un groupe de mannequins africains a défilé sur la plateforme principale, dans des qipaos de couleur, en présentant le Moutai classique, le Moutai âgé, le Kweichow Moutai, le Five-star Moutai et le Chinese Zodiac Moutai, dévoilant ainsi la philosophie de Moutai en matière de conception de produits.

Nathan Tibaigana, de Tanzanie, a goûté le Moutai pour la première fois sur scène et a eu un seul mot pour montrer son enthousiasme : « Superbe ». Il a préféré boire le Moutai pur plutôt que sous forme de cocktail, car il l'a trouvé plus aromatique et a apprécié son goût plus doux.

