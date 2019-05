Algérie: EAU - L'Algérie condamne les actions de sabotage ayant ciblé des navires

Alger — L'Algérie a condamné "énergiquement", lundi par la voix du porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, les actes de sabotage ayant ciblé quatre navires près des eaux territoriales des Emirats Arabes Unies (EAU).

"Nous condamnons énergiquement les actes de sabotage ayant ciblé, dimanche 12 mai 2019, quatre navires près des eaux territoriales de l'Etat des Emirats arabes Unis et fustigeons de tels actes criminels qui constituent une menace pour la liberté et la sécurité de la navigation et du transport maritimes", a déclaré M. Benali Chérif.

Il a, également, appelé "tous les acteurs au niveau international à assurer toutes les conditions et moyens à même de prévenir de tels actes pour qu'ils ne se reproduisent plus, de par leur danger sur la liberté de circulation et de par leurs répercussions sur la sécurité régionale et internationale".

Les Emirats arabes unis avaient fait état dimanche d'"actes de sabotage" contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités à l'est de l'émirat de Fujairah.