Afrique de l'Ouest: Attaques terroristes au Burkina Faso - La Cédéao exprime sa solidarité

Selon Jean Claude Kassi Brou, « cette audience a été une occasion pour présenter nos condoléances aux autorités et au peuple burkinabè pour l'attaque terroriste survenue le 12 mai 2019 à Dablo qui a entraîné la mort de 6 personnes . La CEDEAO a marqué sa solidarité et son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme».

En dépit de la menace sécuritaire, « nous avons le chantier de la construction de l'intégration régionale qui est en cours », a indiqué le président de l'institution communautaire, qui souligne avoir échangé également avec le président du Faso sur l'intégration économique et commerciale, la libre circulation des biens et des personnes, et le projet de la monnaie unique CEDEAO.

« La question de la monnaie unique est un chantier important pour la CEDEAO et nous sommes dans le processus le point des avancées sera fait à la prochaine conférence des chefs d'Etats en juin 2019 », a déclaré le président de la Commission.