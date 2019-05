Burkina Faso: Altitude Nahouri 2019 - Les inscriptions sont ouvertes

Le comité d'organisation de la course, Altitude Nahouri, a organisé une conférence de presse, le samedi 11 mai 2019 à Ouagadougou. Il a été question de l'organisation de la XIe édition, le 8 juin prochain à Pô.

Qui succèdera au Kenyan Shadrack Kipkogey, vainqueur, l'an passé, de la course Altitude Nahouri ? Cette question trouvera réponse, le 8 juin prochain, date de la tenue de la XIe édition de la course.

C'est ce qu'a confié le comité d'organisation de ladite compétition, le samedi 11 mai 2019 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

Pour cette XIe édition, plus de 300 athlètes sont attendus. Selon le promoteur Ouezzin Louis Oulon, comme d'habitude, il y aura la participation des athlètes de la sous-région, avec cette fois, une présence remarquable de ceux du Nigéria.

La participation du Kenya et du Maroc sont aussi attendus. La compétition va se dérouler dans sa formule habituelle qui est une course de 21 km dans les artères de la ville de Pô suivie de la montée du Pic du Nahouri.

Les inscriptions sont gratuites et les compétiteurs peuvent se faire enrôler dès à présent à la Radio nationale du Burkina, au siège de la fédération burkinabè d'athlétisme situé au stade du 4-Août, ou à la radio Savane FM.

Ils peuvent se faire inscrire également par e-mail à , ou par sms au (+226) : 52 90 90 90 / 79 09 34 34/ 64 11 09 09. Le comité d'organisation a informé qu'un concert sera organisé la veille de la compétition à Pô.

Les récompenses seront attribuées le lendemain de la course à Ouagadougou, et la cérémonie sera retransmise en directe de la Télévision nationale du Burkina.

En guise de récompenses, le premier repartira avec la somme de 1000 dollars US (environ 680 000 FCFA). Le 2e empochera la somme de 250 000 FCFA, le 3e 150 000FCFA, 100 000FCFA pour le 4e. Le 5e et le 6e au classement recevront respectivement 75 000 et 50 000FCFA.

Et chacun des athlètes classés de la 7e à la 10e place recevra 25 000 FCFA. Le premier des Burkinabè et la première fille à l'arrivée seront primés, a rassuré le promoteur.

Cette XIe édition, placée sous le thème : «Jeunesse et engagement patriotique », sera patronnée par le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé.

Elle sera coparrainée par les ministres Alpha Barry des Affaires étrangères et de la Coopération et Abdoul Karim Sango de la Culture, des Arts et du Tourisme