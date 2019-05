Burkina Faso: Attaque de l'église de Dablo

Dans un communiqué de presse, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, María Fernanda Espinosa Garcés, ont fermement condamné l'attaque contre l'église du village de Dablo, situé à 90 kilomètres de la ville de Kaya, dans la région du Centre-Nord, du Burkina Faso.

Par la voix de Fernanda Espinosa, son porte-parole adjoint, M. Guterres a rappelé le caractère sacré de tous les lieux de culte et exhorté tous les citoyens burkinabè à travers toutes les communautés «à s'unir pour ne pas succomber aux efforts visant à semer la discorde et engendrer de nouvelles violences».

«Nous ne pouvons tolérer la haine. Le droit fondamental de la liberté de religion doit être respecté partout», a, pour sa part, souligné Fernanda Espinosa qui vient d'achever une visite en Afrique de l'Ouest et du Centre (Nigéria, Tchad et Ghana).

La coordinatrice résidente des Nations unies au Burkina Faso, Metsi Makhetha, a également condamné «l'attaque odieuse» contre l'église de Dablo. «Aucun peuple ne devrait subir ce que le Burkina Faso traverse actuellement», a dit Mme Makhetha.

«Même les guerres ont des règles. Les civils ne devraient jamais être une cible», a souligné la coordinatrice résidente.

Le secrétaire général de l'ONU et la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies ont demandé à ce que les auteurs de cette attaque soient traduits en justice pour répondre de leur crime. M. Guterres et Mme Makhetha ont adressé leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

«Nos pensées vont également aux familles des personnes enlevées et à toutes les personnes qui ont perdu la vie lors des récentes attaques», a ajouté la coordinatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso.

Le Secrétaire général a exprimé la solidarité des Nations unies avec le gouvernement et le peuple du Burkina Faso en cette période difficile pour la nation. «Les Nations unies restent disposées à appuyer ses efforts de la manière la plus appropriée», a souligné son porte-parole adjoint.

De même, le représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas a condamné l'attaque et présenté ses plus profondes condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement burkinabé.

Il a encouragé les autorités à prendre les mesures indispensables pour éradiquer cette violence qui meurtrit le pays. Mohamed Ibn Chambas a enfin réitéré la détermination du système des Nations unies et de la communauté internationale à continuer d'apporter le soutien nécessaire au Burkina Faso.