Madagascar: Arena Ivandry - Lalatiana chantera pour maman

Lalatiana rendra hommage aux mamans

Les fleurs c'est bien mais quand on a une maman mélomane, la musique c'est mieux. Et quoi de plus original qu'un beau bouquet musical de Lalatiana. Gâter ses fans, elle sait le faire, mais plus encore quand elle décide d'offrir un beau cadeau pour les mamans mélomanes. Oui, le dimanche de la fête des mères, Lalatiana servira à ces sources de vie un concert VIP à l'Arena Ivandry. Un moment inoubliable qui se profile déjà à l'horizon, comme à tous ses passages sur la scène malgache.

Marraine du festival jazz@tohatohabato, elle sera très présente durant trois semaines dans la Grande île. Effectivement, Lalatiana est surtout ici pour finaliser son album en cours. Contenant généralement les compositions de son illustre père, Albert Rajaofara, qui n'est autre que le fondateur et compositeur de la chorale Ny Avoko. Une fois de plus, les inconditionnels auront le plaisir d'entendre à nouveau sa voix sensuelle, reconnaissable entre toutes et ses compositions qui décrivent sa vie, sa personnalité, son amour, ses peines et ses joies.