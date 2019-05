Congo-Brazzaville: Education - Les élèves du CEG Jean-Félix-Tchicaya initiés au leadership

Un cours en la matière a été donné, le 13 mai, dans le cadre du programme américain « Yali-Kids », en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo Todd P. Haskell.

Le programme« Yali Kids » est destiné aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. Son principal but est de leur donner des connaissances et des compétences du XXIe siècle en vue de réussir dans l'intégration socio-économique.

Au Congo, ce programme impliquera deux cents jeunes de Brazzaville et de Pointe-Noire, des collèges Antonio-Agostinho-Neto A et B et Jean-Félix-Tchicaya. Il s'étendra du 13 mai au 15 juin et comprendra des cours interactifs sur la réflexion ciblée, la pensée critique, l'innovation et la réflexion sur la résolution des problèmes de leur communauté.

Interrogés sur l'importance de ce programme après leur participation à ce cours, les élèves Daniel Angela Sita et Frediska Makita, respectivement de la 5e 1 et 2, ont indiqué : « Le programme Yali Kids nous a montré l'utilité du travail en équipe, nous en profiterons ainsi pour approfondir nos connaissances en anglais. Ce programme représente une opportunité pour notre avenir scolaire et social, nous devions saisir cette opportunité pour être de véritables responsables de demain».

Le programme Yali Kids a été précédemment lancé le 9 mai, à Brazzaville, par l'ambassadeur des Etats-Unis et le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. A Pointe-Noire, le diplomate américain était accompagné de Jean Baptiste Sitou, directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et d'autres cadres de ce ministère.