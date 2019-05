Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite Ligue1 - L'enjeu de la vingt-troisième journée

La suite de la compétition va réserver sans nul doute beaucoup de surprises au public sportif congolais. L'actuelle deuxième, Etoile du Congo, sera reçue ce 15 mai à Owando par le leader As Otoho, tandis que le 16, Diables noirs, troisième, fera le déplacement de Dolisie pour affronter AC Léopards, huitième.

Le duel entre Etoile du Congo et Diables noirs n'est pas encore prêt à livrer son verdict. Les deux challengers vont entrer dans la vingt-troisième journée avec une pression énorme, puisque le championnat tant vers sa fin et l'écart qui les sépare n'est pas grand, même si les Steliens gardent l'avantage. Aucun faux pas n'est autorisé pour l'Etoile du Congo qui tient à conserver son avantage. La moindre erreur, en cas de victoire des Diables noirs à Dolisie, réduira l'écart entre les deux formations. L'Etoile du Congo va donc jouer son avenir africain à Owando. Une victoire lui donnerait un avantage confortable sur sa plus sérieuse rivale qui n'a pas son destin en main, mais qui doit lutter jusqu'au bout.

En cas de victoire de l'Etoile du Congo à Owando et d'une défaite des Diables noirs à Dolisie, les Stelliens devanceront leur concurrent de sept points et les carottes seront alors cuites pour le dernier vainqueur de la Coupe du Congo.

Outre ce combat à distance entre Stelliens et Diablotins, dans le cadre de la même journée, Interclub sera face à Tongo FC, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, le 15 mai. Le lendemain, sur les mêmes installations, Patronage recevra Nico-Nicoyé avant la rencontre Cara- V Club mokanda. A Pointe-Noire, La Mancha accordera son hospitalité à FC Kondzo et As Cheminots de la localité sera aux prises à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST).

En attendant, le classement reste inchangé et il se présente comme suit : Otoho (55 pts), Etoile du Congo (45 pts), Diables noirs (41 pts), JST (37 pts), Cara (34 pts), Tongo FC ( 29 pts), V Club Mokanda (30 pts), Ac Léopards (29 pts), As Cheminots (25 pts), Interclub (25 pts), FC Kondzo (24 pts), Patronage(22ts), Nico-Nicoyé (19 pts) et la Mancha (13 pts).