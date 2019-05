Congo-Brazzaville: Karaté - La participation à des opens et séries préoccupe les Diables rouges

Les dirigeants de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama) ont profité de la réception des médaillés de Yaoundé, le 13 mai, par le ministre des Sports et de l'éducation physique, pour plaider en faveur de la participation des athlètes à des différentes compétitions suivies par la Fédération mondiale.

Les Diables rouges étaient en mission au Cameroun, lors de la onzième édition des championnats d'Afrique de la zone 4. Ils ont ramené une bonne moisson, a expliqué le président de la Fécoka-Ama, Dominique Ondzé, à Hugues Ngouélondélé. Les athlètes congolais avaient glané au total seize médailles dont onze en or et cinq en argent pour dix-sept athlètes. Innocent Okemba a été designé meilleur athlète de la compétition et Hubert Engambé, meilleur coach. Le Congo a gagné, en plus des médailles, des trophées après avoir respectivement occupé le premier rang en kata version masculine et en kumité par équipe.

Fort de ces résultats, Jean Tselane Mongo, troisième vice-président de la Fécoka-Ama, a présenté ces athlètes dont l'âge varie entre 17 et 26 ans comme des éléments qui vont représenter le Congo aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo 2020, avant de poser un préalable. « Mais à une seule condition qu'ils participent aux compétitions qui sont retenues par la Fédération mondiale, notamment les opens et les séries », a-t-il fait savoir. La Fécoka-Ama a révélé au ministre que par rapport aux performances réalisées, il y a trois ou quatre ans, trois karatékas congolais avaient bénéficié de bourse de la solidarité olympique pour se préparer aux JO 2020. Faute de participation à des opens et des séries, le Congo a perdu deux places.

« Quand vous ne participez plus à des opens et des séries, les points dégringolent. Deux sont partis et il ne reste plus que le champion d'Afrique, Nardy Bikoka Mbako. Il occupait le 36e rang mondial mais est en train de chuter, occupant aujourd'hui le 64e rang. Dépasser les 100, il ne sera plus retenu », a précisé le troisième vice-président.

De nombreux défis à relever

Le président de la Fédération a, quant à lui, présenté les défis qui attendent ses protégés durant l'année en cours. Il a, de ce fait, cité l'organisation du championnat national prévu du 31 mai au 2 juin; la participation des Congolais aux championnats d'Afrique des nations du 9 au 14 juillet, au Botswana, sans oublier l'open de Tokyo première ligue ville. « Ce qui sera déjà intéressant pour l'acclimatation de nos athlètes », a indiqué Dominique Ondzé, sans perdre de vue les championnats du monde prévus du 20 au 22 octobre au Chili.

Visiblement satisfait des résultats réalisés par les karatékas congolais, Hugues Ngouélondélé leur a promis son soutien. « Vous êtes accrochés à la devise olympique : plus vite, plus haut et plus fort. Vous revenez ici forts parce que vous avez gagné. Je tiens à vous féliciter et vous pouvez me croire que lorsque les choses se passent comme ça dans le cadre d'une fédération, ça nous fait chaud au cœur et pour les prochaines batailles, nous sommes tenus de vous soutenir », a commenté le ministre des Sports et de l'éducation physique. Et d'ajouter: « Vous êtes tenus de garder le niveau... Je sais compter davantage sur vous pour les prochaines batailles. Nous serons ensemble pour faire en sorte que tout se passe toujours bien. »