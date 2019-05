Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat salue l'accord de rééchelonnement de la dette du pays

La chambre haute s'est réjouie, le 14 mai à Brazzaville, de l'accord de rééchelonnement de la dette du Congo envers la Chine, conclu le 29 avril dernier, à Pékin.

Ouvrant les travaux de la troisième session extraordinaire consacrés à l'adoption du projet de loi de l'accord conclu entre le Congo et la Chine, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a déclaré que celui-ci représente une étape décisive vers le rétablissement de la viabilité de la dette du pays et augure des perspectives intéressantes quant à la suite des négociations avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

« Nous devons souligner, comme l'ont déjà fait les organismes internationaux, le renforcement spectaculaire de la position budgétaire de notre pays, avec un solde budgétaire global, passé d'un déficit de 7,4% du produit intérieur brut en 2017 à un excédent de 6,8% en 2018 », a-t-il ajouté.

Ces résultats très encourageants, a-t-il renchéri, sont à mettre d'abord au crédit de la volonté et de la détermination du chef de l'Etat qui a toujours cru en l'avenir du Congo et qui entreprend tout pour que le pays recouvre son rayonnement. Ils sont aussi le fruit de gros efforts consentis par les travailleurs et l'ensemble du peuple congolais dont l'esprit de sacrifice est incontestable, a admis le président du Sénat.

Le projet de loi en cours d'examen a été affecté à la commission Economie et finances. Pierre Ngolo a profité de l'occasion pour rappeler à l'institution le deuil qui la frappe avec la disparition, le 27 avril dernier, du sénateur Séba Sébastien, élu de la Cuvette ouest, qui était, par ailleurs, président de la Fédération du Parti congolais du travail.

« Nous garderons de lui le souvenir d'un cadre discret, doux, qui avait toujours le sens de la mesure dans son geste tout comme dans son propos, un parlementaire soucieux de sa tâche et prompt à la réplique percutante », a-t-il signifié.