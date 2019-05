Congo-Brazzaville: Enseignement technique - 15 266 candidats à l'épreuve du baccalauréat

Les épreuves pratiques des baccalauréats technique et professionnel des séries industrielles, commerciales et agricoles ont été lancées, le 14 mai, sur toute l'étendue du territoire national.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Nicéphore Fylla de Saint Eudes, a donné le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat technique au lycée industriel 1er-mai, à Brazzaville. Cette année, l'examen a enregistré un nombre plus élevé de candidats comparativement au taux de participation de l'année dernièree.

« Nous sommes heureux de constater que les élèves passent les épreuves avec enthousiasme. Nous osons croire qu'ils feront de bons résultats », a espéré le ministre, encourageant les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la tricherie puisque les sanctions sont prévues et bien connues de tous.

Les épreuves dites avancées sur lesquelles porte l'aspect pratique des baccalauréats technique et professionnel des séries industrielles, commerciales et agricoles sont, entre autres, la construction mécanique, l'automatisme, le bureau de méthode, les mesures pratiques et théoriques, les ateliers tournage et fraisage... « Après neuf mois de cours théorique et pratique, c'est le moment de montrer de quoi nous sommes capables. Les conditions sont réunies pour passer les épreuves dans la quiétude. Je suis personnellement prêt à passer l'ensemble des épreuves prévues pour l'examen », a laissé entendre Henri Mouelé, candidat au baccalauréat F2 du lycée technique industriel 1er -mai.

Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi a fait savoir aux candidats que les épreuves pratiques constituent l'étape la plus importante parce qu'elles tiennent toutes les autres épreuves qui se dérouleront au mois de juin.

Notons que ces épreuves pratiques prendront fin le 21 mai.