Congo-Brazzaville: Littérature - Voyage en pays Mbéré à travers la plume de Gaston Lebiki

De sa plume alerte et dans un style fluide et limpide, l'auteur narre les histoires et faits qui, jadis, ont alimenté les nuits magiques autour du feu en pays Mbéré, dans son nouvel ouvrage publié aux éditions Edilivre.

"Autour du feu-Contes et légendes des Mbéré" rassemeble une dizaine de contes. A travers cent vingt-huit pages, l'ouvrage transporte le lecteur dans les forêts, brousses, savanes et contrées des Mbéré mais aussi évoque des faits sociaux qui se sont produits autrefois dans des cités africaines.

Les contes "Qui a tué le roi ?", "Mbessée", "Terre des origines secrètes", "Le chef a vu le diable" sont une véritable révisitation des us et coutumes des Mbéré « En Afrique, les vieux sont des puits de science et de connaissances révérés pour leur savoir et pour leur sagesse infinie. Ce savoir se transmet de génération en génération aux moyens des contes, des chants, des proverbes, des anecdotes, des palabres », est écrit en quatrième de couverture.

Le refus d'acculturation, la déculturation, la farouche envie de perpétuer les valeurs culturelles ont guidé Gaston Lebiki qui, par le biais de sa plume, réfute de précipiter dans la poubelle de l'oubli ces valeurs ancestrales reposant essentiellement sur l'oralité. À côté de ce devoir intellectuel, l'auteur s'est servi des contes pour distiller des précieux conseils à travers la morale, la leçon, ou l'enseignement véhiculé par ce savoir immatériel séculaire. Les animaux personnifiés dénoncent la cruauté des hommes mais aussi en dépit de leurs faiblesses avérées devant l'homme, dénoncent celles des hommes afin de produire l'effet d'enseignement recherché.

Les contes de Gaston Lebiki font aussi une incursion intelligente dans la société humaine gangrenée par la jalousie, l'orgueil, l'individualisme, la méchanceté... bref une société où le goût du partage et de la compassion se conjuguent au passé. Les contes "L'assommeur", "Prouesse d'un enfant abandonné", "Le revers de l'héritage" en sont les exemples illustratifs.

Gaston Lebiki est né à Kellé (Cuvette ouest). Après ses études primaires et secondaires sanctionnées par l'obtention du baccalauréat, il entre dans la vie active comme agent à la Brasserie de Brazzaville, qu'il quitte pour embrasser le secteur bancaire. Militant syndical, il est président de l'ONG Action humanitaire pour le Congo qui milite en faveur des personnes vulnérables. En juillet 2017, il a été élu conseiller départemental de la Cuvette ouest. "Sacré voyage", publié aux Editions Edilivre, en 2015, est aussi son ouvrage.