Togo: Message d'En Aucun Cas aux Togolais - "Allons restreindre le pouvoir de la dictature"

"Allons restreindre le pouvoir de la dictature", c'est ce qu'envoie en substance le mouvement En Aucun Cas aux Togolais surtout à ceux qui à l'appel de l'opposition et de sa Coalition avaient boycotté les législatives du 20 Décembre dernier.

A tout prendre, le mouvement dont l'un des porte-paroles, Foli Satchivi, est toujours en prison, appellent les Togolais à entrer dans le processus électorale en cours et qui devra s'achever par les opérations de vote le 30 Juin prochain.

"La stratégie du pouvoir étant donc connue, il serait totalement absurde de boycotter ces élections locales. Le boycott ne nous apportera absolument rien. Il ne fera que conforter et renforcer la dictature.

Pour ceux qui l'ignorent, le régime compte sur notre boycott pour déployer le reste de sa stratégie de conservation du pouvoir ; laquelle consiste à mieux sectionner le pays et à confier l'administration de ces sections (communes) aux voleurs et bandits de grands chemins qui les ont aidé, depuis 2017 à mâter la contestation populaire et à conserver le pouvoir", c'est ce qu'écrit ce mouvement dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Et de poursuivre, "ces élections locales, si nous savons bien nous y prendre nous permettront de restreindre le pouvoir de la dictature, de sauvegarder les libertés de réunion, d'associations et de manifestations que violent depuis un temps la dictature et de marquer un point de plus vers la conquête et la prise effective du pouvoir en 2020. En effet, à l'issue de ces élections, les forces démocratiques soustraieront du contrôle de la dictature plusieurs communes (au moins 60)".