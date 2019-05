Mali: Opportunités d'investissements - Le PDG de l'office du Niger suscite l'intérêt des entrepreneurs français

C'est lors d'une récente rencontre à Bamako où le Président directeur général de l'Office du Niger, Dr Mamadou M'Baré Coulibaly, a échangé avec Mme Marlène Marques Lopes, adjointe au chef du service économique régional et Cheffe du Pôle Economie et Finances à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire.

Selon le service de communication de l'Office du Niger, Mme Marlène Marques Lopes était venue étudier le potentiel hydraulique de l'Office du Niger et les opportunités d'investissement.

Après une brève présentation de l'Office du Niger, les discussions ont concerné : les potentiels, les opportunités, les défis et contraintes de l'Office du Niger, la relation de l'ON avec la diaspora malienne et avec les institutions financières de la place, les modes de tenure des terres à l'Office du Niger, les conditions de production du coton biologique et les cultures industrielles à l'Office du Niger.

Présentant les défis majeurs, Dr Mamadou M'Baré Coulibaly a évoqué : la nécessité d'élargir le canal du Macina et le fala de Boky Wéré ; les problèmes sécuritaires dans les zones de Macina, Molodo, N'Débougou et du Kouroumari ; le besoin de conservation et de transformation de produits tels que la pomme de terre, la tomate, l'échalote, l'oignon ...