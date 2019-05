Ile Maurice: Incendie de Shoprite - Après le père, les deux sœurs de Dinesh Domah réclament Rs 15 m à l'hypermarché

«Un véritable cauchemar.» C'est ce qu'ont vécu les deux sœurs de Dinesh Domah, 24 ans, suivant l'incendie de Shoprite le 12 novembre 2017.

Le cadavre calciné du jeune homme a été retrouvé sur son lieu de travail après une semaine. Raison pour laquelle Bintee Devi Savoo et Meenakshee Domah poursuivent en justice l'hypermarché, l'État et le ministère des Collectivités locales. Elles réclament conjointement et solidairement des dommages de Rs 15 millions. Cela, après que le père de la victime, Parmessur Domah, a, lui, réclamé des dommages de Rs 10,5 millions à la direction de Shoprite, en avril. «La mort de notre frère Dinesh Domah dans l'incendie de l'hypermarché Shoprite a été macabre. Elle a laissé tout le pays en plein désarroi», pleurent Bintee Devi Savoo et Meenakshee Domah.

Dans leur plainte, les deux sœurs soutiennent que cette tragédie est l'une des plus terribles que l'on pouvait s'imaginer. Bintee Devi Savoo et Meenakshee Domah expliquent avoir passé une semaine sur les lieux de l'incendie sans avoir eu de nouvelles de leur frère. Elles avancent avoir dormi dans des voitures pendant ce temps-là. Et espéraient, surtout, revoir Dinesh en vie. Les plaignantes soulignent que la direction de Shoprite était hostile et évasive envers elles. Et d'ajouter que celle-ci a commis une faute contractuelle, n'ayant pas assuré la sécurité de leur frère sur son lieu de travail. La mort soudaine de Dinesh Domah les a énormément affectées, déplorent Bintee Devi Savoo et Meenakshee Domah. C'est pour cela qu'elles demandent à la Cour suprême de condamner les défendeurs à leur verser solidairement et conjointement la somme de Rs 15 millions. Elles ont retenu les services de Me Assad Peeroo, avocat.