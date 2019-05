Gabon: Le célèbre conférencier et best-seller author d'Amazon Ian Lajoie déploie son Académie de leadership et de performance à Libreville

Auteur du best-seller Stragymension, Ian Lajoie sera au méridien Ré-Ndama, à Libreville le 17 et 18 mai pour une formation inédite et axée sur la rentabilité des entreprises et de son personnel. Elu coach de l'année 2018 par le réseau social Linkedin, le coach Ian Lajoie s'investit depuis quelques jours pour lancer son Académie de leadership et de performance pour les jeunes leaders et les entrepreneurs.

Le Méridien Ré Ndama abritera le 17 et 18 mai une formation donnée par un célèbre coach et conférencier, Ian Lajoie. Après avoir tenu des conférences dans diverses pays, Ian Lajoie a lancé son cap pour Libreville avec pour leitmotiv rentabiliser le potentiel des entreprises et de leur personnel.

Il prépare pour tous les participants un Guide du succès pour amplifier son leadership aux réalités du monde des affaires et optimiser sa vie professionnelle. Cette optimisation passe par une présence active sur le réseau des professionnels LinkedIn pour créer des connexions performantes. Il offrira ainsi une formation de base et avancée sur le réseau social. Un appel pour les dirigeants d'entreprises mais aussi aux jeunes leaders entrepreneurs qui se construisent.

Déclarant que la clé du succès est la performance, l'auteur de Strategymension, (livre qu'il a écrit en deux semaines) s'identifie comme un instituteur de la performance avec trois formules de réussite : toujours prendre du plaisir, rester joyeux, (Always have fun), développer une stratégie (Strategy) et passer à l'action (Actionsss).