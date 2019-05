Madagascar: CMI et ESE proposent l'efficacité énergétique au profit des industriels malgaches

Les intervenants du séminaire CMI - ESE, hier au Colbert

CMI Energy, du groupe de renommée internationale CMI, et son représentant officiel à Madagascar, Energie Sécurité Equipements (ESE) dévoilent aux industriels malgaches les techniques et système de gestion énergétique qui leur permettront de minimiser leurs coûts de production.

En attendant la concrétisation des projets d'énergie renouvelable sensés résoudre les problèmes d'insuffisance énergétique, les particuliers et les professionnels continuent de souffrir de la carence de la Jirama. Heureusement que ce ne sont pas les alternatives qui manquent pour soulager la souffrance des usagers.

Maîtrise optimale

Représenté à Madagascar pat Energie Sécurité Equipements (ESE), le groupe de renommée internationale CMI Energy (Cockerill Maintenance & Ingénierie) propose un concept de maîtrise optimale de l'empreinte énergétique. A cet effet, les deux entreprises partenaires ont organisé, hier au Colbert un séminaire sur le stockage d'énergie. Ayant vu la participation de plusieurs entreprises, ce séminaire était une occasion pour ces acteurs du secteur industriel de saisir tous le sens des enjeux d'une maîtrise optimale de l'empreinte énergétique dans leurs activités.

En tant que partenaire du développement des entreprises, ESE leur a apporté notamment, son expertise dans le domaine de l'implémentation de solutions écoresponsables et sécuritaires afin de minimiser les charges d'exploitation ainsi que les risques auxquels sont exposés les employés, voire l'entreprise. Comme l'a expliqué Régis Frankard en charge de la Business Line Energy Storage de CMI, « l'énergie pèse lourd dans les dépenses d'une entreprise car elle représente des charges d'investissement conséquentes en termes d'infrastructures ».

D'où, la nécessité de trouver un système pour améliorer l'approvisionnement énergétique et minimiser son coût. « « A travers ses différents pôles d'activités, CMI Energy et ESE se sont donnés pour mission d'aider les entreprises à maximiser leur chiffre d'affaires en réduisant les coûts liés à l'énergie mais aussi en offrant une sécurisation optimale des installations et répondant aux problématiques environnementales et énergétiques. En plus du facteur de réduction de coûts, la sécurisation de l'approvisionnement est un objectif majeur de cette proposition énergétique. Un industriel confronté à des problèmes énergétiques va automatiquement en subir les répercussions sur sa production et donc sur son résultat opérationnel. Le stockage d'énergie est une solution mature et éprouvée pour remédier à cette problématique. C'est notre conviction chez CMI, sur laquelle repose la reconnaissance de notre expertise et de notre expérience par les spécialistes des métiers de l'énergie dans le monde ».

Bonne option

Bref, les offres proposées est une bonne option pour l'économie énergétique pour les entreprises malgaches. « Nous permettons, non seulement, aux entreprises malgaches de réduire leur facture d'énergie mais nous leur donnons également la possibilité de contribuer au développement durable en minimisant leur consommation et en s'assurant que des dispositifs alimentés par l'énergie renouvelable soient installés dans leur système. » a précisé Hugues Burger, Directeur de développement International de CMI. A noter que CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements pour l'énergie, la défense, la sidérurgie, l'environnement, le transport et l'industrie en général. CMI accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs outils pour en améliorer les performances économiques, techniques et environnementales. Energie Sécurité Equipements, représentant du groupe CMI Energy est implantée à Madagascar depuis l'année 2018. Elle s'est spécialisée dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sécurité en matière de protection incendie, ainsi que du recyclage.