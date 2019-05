Madagascar: Festival de Culture et d'Art de Nanjing - Rakoto Frah junior représente la Grande Ile

Les Malgaches ont ffrert un beau spectacle aux Chinois.

Dans l'objectif de promouvoir les échanges et coopérations culturels entre la Chine et Madagascar, la partie chinoise a invité une délégation malgache incluant sept artistes du Groupe Rakoto Frah Junior, conduite par le Directeur Général de la Culture du Ministère de la Communication et de la Culture de Madagascar, à participer au Festival de Culture et d'Art de Nanjing, Chine du 9 au 13 mai 2019.

En tant que partie importante du Festival, les artistes malgaches ont donné une représentation spéciale intitulée Mœurs et coutumes de Madagascar en collaboration avec le Groupe de Chanson et de Danse de Nanjing le 11 mai. Entre-temps, neuf numéros du Rakoto Frah Junior tels que Vory ve tsena, Arily, Afindrafindrao, présentés alternativement avec des numéros de la partie chinoise, ont créé un scénario magnifique sur le jumelage des arts traditionnels des deux pays. Cette représentation a suscité un intérêt massif et une vive réaction dans le public local. Durant leur séjour en Chine, la délégation malgache a reçu un accueil chaleureux et a effectué des échanges, démonstrations et visites aux alentours de la ville de Nanjing en marge de la représentation.