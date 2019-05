Kenya: Le fabricant de spiritueux Kweichow Moutai Group prévoit de donner cinq dollars aux organisations caritatives pour chaque bouteille vendue au Kenya d'une série de liqueurs nouvellement lancée

communiqué de presse

Nairobi, Kenya — L'ambassadeur de Chine au Kenya félicite Moutai pour son programme de dons au pays

Le matin du 13 mai 2019 à 10 h 30 heure locale, Wu Peng, ambassadeur de Chine au Kenya a rencontré à Nairobi certains membres de la délégation du Moutai Culturel - Guizhou Pittoresque conduite par Wang Yan, secrétaire adjoint du Parti du Kweichow Moutai Group. À l'occasion de cette réunion, M. Wu été informé de l'intention de Moutai de collaborer avec un partenaire tiers en vue de lancer au Kenya une série de liqueurs de Moutai dans le cadre du programme de la Société pour le bien-être du public. Aux termes de ce programme, cinq dollars pour chaque bouteille vendue dans le pays de la ligne nouvellement lancée de produits seront donnés à l'administration locale pour le sauvetage de la faune sauvage.

« Cette idée philanthrope est tout à fait convaincante et aide à renforcer à la fois l'image nationale de la Chine et l'image commerciale des entreprises chinoises, » a commenté l'ambassadeur, M. Wu.

Au cours de sa réunion avec la délégation, M. Wu a souligné le fait que les entreprises chinoises participent activement au développement économique du Kenya, pays dans lequel Moutai est actif pour ce qui est de la responsabilité sociale des entreprises, une chose qui a un sens et une portée sur le long terme.

« En tant qu'importante marque chinoise de liqueurs, Moutai a joué un rôle essentiel pour approfondir l'amitié entre la Chine et les pays étrangers, » a ajouté M. Wu. « De nombreux politiciens en Afrique apprécient Moutai. Nous avons toutefois noté des différences significatives d'un pays à l'autre dans la consommation de liqueur. »

M. Wu a suggéré que Moutai mette au point une stratégie sur la base des conditions matérielles du pays africain dans lequel elle planifie son expansion.

« Avant votre arrivée au Kenya, j'ai vu dans la presse que Moutai a eu beaucoup de succès avec sa campagne de marketing de marque en Tanzanie. »

M. Wu a également fait un exposé sur le développement social et économique du Kenya, et il a formulé plusieurs suggestions concernant la façon de réussir sur le marché. En particulier, d'après la situation du développement économique du pays et les caractéristiques de la consommation de liqueur, M. Wu a expliqué que Moutai pourrait envisager d'établir une affaire allant au-delà de la vente de produits en élaborant une stratégie plus précise pour le marché, ou en participant plus fortement au développement économique du pays et aux investissements.

M. Wang, secrétaire adjoint du Parti a exprimé ses remerciements à M. Wu pour offrir des conseils précieux à Moutai, avant lui-même de faire une présentation sur la croissance et de la stratégie de la Société, ainsi que le contexte du voyage de la délégation en Afrique et ses observations au cours de cette visite.

« Ceci symbolise la seconde fois que Moutai déploie à grande échelle en Afrique une campagne de marketing de marque en réponse à l'initiative de La ceinture et la route (B&R) du gouvernement chinois. »

M. Wang a noté qu'en tirant profit de sa forte dynamique, Moutai a lancé pour la deuxième fois en Afrique cette campagne en ligne avec le plan d'expansion stratégique de la Société : cette démarche la prépare à une plus vaste expansion sur le marché africain pour renforcer l'influence mondiale de sa marque, posant ainsi de solides fondations pour le développement durable de l'entreprise à long terme.

M. Wang a fait valoir qu'avec son riche portefeuille, Moutai prépare divers plans d'approvisionnement et de commercialisation pour divers marchés dans le monde entier.

Moutai Group est parvenu à un consensus avec les organes du gouvernement local et des partenaires d'entreprises sur la mise en œuvre du plan de la Société consistant à donner aux administrations locales, en vue du secours médical et du traitement de la faune sauvage, cinq dollars pour chaque bouteille vendue dans le pays de la série de liqueurs nouvellement lancée. Les dons proviendront des ventes au détail par les partenaires locaux de commercialisation de Moutai.

Un accord entre Moutai et ses associés au Kenya a été signé à Nairobi dans l'après-midi de la même journée. Yang Jianjun, membre du comité du parti du Moutai Group et directeur général adjoint a signé au nom de Moutai.