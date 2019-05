Sénégal: Le ramadan des musiciens - Entre trève et enregistrement

Mois de jeûne pour les Musulmans, le Ramadan est aussi le rendez-vous attendu des artistes pour se consacrer, pour certains à leur travail, pour d'autres au repos. Si pour le musicien Alioune Mbaye Nder, le mois de Ramadan est un congé, pour Vieux Mac Faye, le travail au studio continue.

Outre le mois sacré pour les Musulmans, le Ramadan est aussi est occasion pour les artistes de trouver des astuces pour tromper la faim et l'ennui pendant tout le mois.

Certains musiciens préfèrent prendre un congé. Ils sont absents de la scène musicale, désertant ainsi les boites de nuit. Quant à d'autres, ils continuent discrètement leurs activités pour ne pas perdre le rythme. Ils continuent les répétitions à des rythmes moins soutenus que d'habitude.

« Je vis le mois de Ramadan comme tous les Musulmans. Je ne fais rien du tout. On a travaillé pendant toute une année et pendant le Ramadan, il n'ya aucune prestation, on respecte le mois », a fait savoir le musicien Alioune Mbaye Nder. Mieux, dit le lead vocal du Setsima Groupe, « j'en profite pour être plus proche de Dieu.

Personnellement, c'est mon mois de congé ». Après le Ramadan, Alioune Mbaye Nder va terminer son album. « Je vais terminer mon album que j'avais commencé.

D'ailleurs même, j'avais sorti un morceau qui s'appelle Jeunesse Sénégal à la fin du jeûne», confie Alioune Mbaye Nder.

Contrairement au lead vocal du Setsima Groupe, le musicien Vieux Mac Faye, quant à lui, continue son travail au studio pendant le mois de Ramadan. « Je suis toujours en studio » dit-il.

A en croire l'auteur des « Blues du Juge », « c'est le meilleur moment de se recycler, de se refaire.

C'est trop dur mais le Ramadan est un moment de se refaire », a fait savoir Vieux Mac Faye. Il ajoutera : « le mois de Ramadan est un mois béni dans tous les sens aussi bien au plan religieux que spirituel et musical ».

Et le musicien de poursuivre : « on perd encore de poids. Ce qui permet qu'on est plus léger. Je crois que c'est très bénéfique.

J'ai beaucoup plus de temps de me consacrer à mes œuvres. Si vous êtes artiste et que vous êtes dans la création, il n'y a pas meilleure période que le mois de Ramadan ».

Pour les artistes qui optent pour une trêve pendant le Ramadan, il y aura un manque à gagner mais Alioune Mbaye Nder relativise.