Burkina Faso: Affaire Dabo Boukary - 29 ans après, l'Ugeb exige «une instruction sérieuse du dossier»

19 mai 1990-19 mai 2019, voici maintenant 29 ans que Dabo Boukary, alors étudiant en 7e année de médecine est porté disparu. Au début, le Front populaire à l'époque avait nié la mort de l'étudiant prétextant qu'il s'était évadé du Conseil de l'Entente.

Mais en 1997, avec les pressions, notamment celle des étudiants, le régime de l'ex président Blaise Compaoré par la voix de feu Salifou Diallo, finira par reconnaitre la mort de Dabo Boukary.

Jusqu'à présent, l'Ugeb dit noter qu'il n'y a pas eu une avancée significative dans le dossier. Hors mis l'inculpation récemment de Gilbert Diendéré et de Mamadou Bamba, respectivement responsables du Conseil de l'Entente et du Bureau du comité révolutionnaire de l'université de Ouagadougou (BCRUO), et de l'indication de la supposée tombe de Dabo Boukary présentée à sa famille.

Pour l'UGEB, l'affaire Dabo Boukary n'est plus seulement une affaire d'étudiants mais de l'ensemble de notre peuple.

Le thème retenu pour cette 29e commémoration est « 29 ans après, poursuivons la lutte pour la vérité et la justice pour Dabo Boukary et pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études ». Pour marquer la commémoration, plusieurs activités seront organisées.

Il s'agit des assemblées générales, des conférences, des meetings, des vidéos débats autour du thème de commémoration et des plateformes revendicatives et plateformes minimales d'action des différentes sections, des comités d'initiatives et corporations.

Pour ce faire, il est prévu le lundi 20 mai à partir de 8 heures, un rassemblement au terrain Dabo Boukary de l'université Joseph KI Zerbo, pour un meeting au cours duquel sera livré le message de l'Ugeb à l'occasion du 19 mai.

L'Ugeb exige une instruction sérieuse du dossier et le jugement sans complaisance des auteurs et commanditaires de l'assassinat de Dabo Boukary.

Cela sonnera pour eux, comme un signal fort donné à l'ensemble « des apprentis sorciers qui caressent le secret espoir de transformer notre pays en un vaste champ d'impunité ». L'Ugeb par ailleurs invité les étudiants burkinabè à faire du 19 mai, un succès dans la lutte contre l'impunité.