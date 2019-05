Afrique: Abdoul Aziz Dia rejoint le Conseil d'Administration du Groupe UBA

Abdoul Aziz Dia nouveau membre du Conseil d'Administration du Groupe UBA avec Tony Elumelu. United Bank for Africa(UBA) a annoncé aujourd'hui que M. Abdoul-Aziz Dia rejoindrait le Conseil d'administration du Groupe, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale du Nigéria.

M. Dia, de nationalité sénégalaise, possède plus de 25 ans d'expérience bancaire, acquise dans plusieurs à travers le monde, notamment le Royaume-Uni, la France, le Nigéria, le Ghana, le Togo, le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire.

Il a occupé des postes de direction dans des institutions financières internationales telles que la Banque Africaine de Développement, Citigroup, Standard Chartered, Ecobank et UBA.

Monsieur Dia avait exercé les fonctions d'Administrateur Exécutif au sein dans diverses sociétés en Afrique et en Europe avant de rejoindre maintenant le Groupe UBA en tant qu'Administrateur Non Exécutif.

Il est titulaire d'une maîtrise en statistiques et mathématiques financières de l'ENSAE de Paris en France. Il parle couramment 6 langues (français, anglais, roumain, allemand, wolof et peul).

"Abdoul-Aziz Dia est un banquier chevronné avec une vaste expérience. Il rejoint le Conseil du Groupe UBA avec une vision globale et je suis confiant qu'il a un rôle vital à jouer dans l'avenir de UBA et il apportera une valeur ajoutée considérable à la stratégie de croissance du groupe", a déclaré le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu.

M. Dia rejoint le conseil presque un an après la nomination par UBA de quatre nouveaux membres pour renforcer et diversifier le Conseil du Groupe, dont deux femmes, Erelu Angela Adebayo et Angela Aneke, les deux autres administrateurs étant Kayode Fasola, et AbdulKadir J. Bello.

United Bank for Africa, la banque africaine de référence mondiale, a été créée au Nigéria il y a 70 ans.

Elle opère aujourd'hui dans 20 pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et dispose d'une présence en France. UBA compte plus de 17 millions de clients à travers le monde, avec plus de 1000 agences et points de contact.

En 2018, la banque s'est vu décerner le prix de la meilleure banque numérique en Afrique par le Magazine 'The Banker'.