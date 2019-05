Algérie: Découverte d'une importante cache de munitions à Tamanrasset (MDN)

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a découvert, mardi, lors d'une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset, une cache de munitions contenant notamment (95) obus de calibre 107 mm et (77) grenades FLG, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 14 mai 2019, lors d'une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset/6eRM, une cache de munitions contenant (95) obus de calibre 107 mm, (77) grenades FLG, (10) obus pour mortiers calibre 82 mm et (03) fusées de détonation pour mortier 120 mm", précise le communiqué.

"D'autre part et au niveau de la 2e Région Militaire, une unité des Garde-côtes a réussi, lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée à un mile marin au nord de Cap Carbon à Arzew, wilaya d'Oran, à porter secours et assistance à deux (02) pêcheurs portés disparus depuis le 12 mai en cours. Lesdits pêcheurs sont en bonne santé, ajoute le communiqué du MDN.