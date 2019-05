Congo-Kinshasa: Transferts - Masuaku convoité par Tottenham, Lukoko intéresse Konyaspor, Assombalonga pressenti à Sheffield Utd

Le mercato d'été a quasiment commencé et l'on pourrait enregistrer des mouvements de la part des joueurs congolais.

Le latéral gauche international congolais, Arthur Masuaku, est convoité Tottenham en Angleterre. Selon le tabloid anglais "The Sun", l'ancien l'OS Fives à Lille, passé par Lens et Valenciennes en France, Olympiakos de Pirée en Grèce et actuellement à Westham en Angleterre intéresse les Spurs qui veulent compenser un probable départ de Dany Rose. Et Masuaku viendra épauler Ben Davies sur le flanc gauche de la défense.

Le Borussia Dortmund et la Fiorentina en Italie ont manifesté le même intérêt pour le joueur congolais, arrivé à Londres en 2016 en provenance d'Olympiakos pour sept millions d'euros. Il est sous contrat avec Westham jusqu'en 2020. Et les Hammers n'ont pas exclu de le prolonger, lui qui a disputé vingt-sept matchs cette saison dont vingt-trois en Premier League, deux en Coupe d'Angleterre, et deux autres en Coupe de la Ligue. Récemment visité par le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge, Arthur Masuaku pourrait disputer la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations en Egypte avec les Léopards.

Un autre Congolais évoluant en Angleterre, l'attaquant Britt Assombalonga, pourrait faire ses débuts en Premier League, après deux saisons passées en Championship (D2 anglaise). Le buteur de Middlebrough attire l'attention de Sheffield United qui est assuré de jouer en Premier League, la saison prochaine. L'ancien joueur de Nottingham Forest serait même leur priorité pour le mercato d'été, fait savoir la presse britannique. Sheffield United pourrait formuler une offre à hauteur de quinze millions de livre sterling afin de convaincre la direction de Middlesbrough de laisser partir Britt Assombalonga, auteur cette saison de seize buts avec Boro. Certes, il n'y a encore rien d'officiel en ce qui concerne les négociaions, d'autant plus que le Congolais (qui pourrait certainement se retrouver sur la liste du sélectionneur Florent Ibenge pour l'Egypte 2019) est lié à Boro jusqu'en 2021.

Un autre international Congolais qui pourrait changer d'air, c'est le milieu offensif Jody Lukoki de Ludogorets en Bulgarie. Il est pisté par Konyaspor en Turquie, ancien club du défenseur congolais Wilfried Moke. Des émissaires du club turc se sont rendus en Bulgarie pour débuter des négociations de transfert. Formé à Ajax d'Amsterdam, Lukoki a rejoint le club bulgare en 2015 en provenance de Pec Zwolle au Pays-Bas pour un million d'euros. Il s'est imposé à Ludogorets où son contrat a été prolongé jusqu'en 2020. Il a disputé quarante matchs cette saison, toutes compétitions confondues, avec un bilan de huit buts et quatre passes décisives.