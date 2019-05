Ile Maurice: En cavale depuis janvier, il sautait de maison en maison pour échapper à la police...

«Koumadir dan fim !» disent ceux qui ont assisté à l'arrestation de Vicenzo Terranova Gai mardi matin, 14 mai, à Résidence La Chaux. Cet habitant de la localité, recherché par la police depuis le début de l'année, sautait de maison en maison pour échapper aux limiers. En ce faisant, il a fini par se blesser et a été capturé. Il a été placé en détention après avoir reçu des soins à l'hôpital de Mahébourg.

Vicenzo Terranova Gai, un chômeur de 28 ans, avait six mandats d'arrêt contre lui. À son actif, plusieurs cas de serious assault, cambriolages à main armée, possession d'armes dangereuses et d'armes à feu, vols avec violence et trafic de drogue. Son frère, Donvito, 27 ans, est aussi fiché pour les mêmes délits. Il est d'ailleurs recherché.

Le dernier cas en date remonte au 9 mai, lorsque Donvito Gai, un autre complice et lui auraient séquestré un couple domicilié à la rue Maurice, à Mahébourg. C'est vers 21 heures que le propriétaire de la maison âgé de 26 ans a remarqué la présence de trois individus armés de sabres. Vicenzo Terranova Gai est soupçonné d'avoir porté une cagoule tandis que les deux autres avaient le visage découvert.

La gorge tranchée...

L'aîné des frères Gai a demandé la somme de Rs 10 000 au couple, somme qu'il n'avait pas en sa possession. Le mari est passé à tabac. Pour avoir la vie sauve, le jeune homme de 26 ans demande l'argent à sa mère. Il parvient à obtenir Rs 2 500. Un montant insuffisant pour les trois malfrats qui s'acharnent de nouveau sur lui sous le regard impuissant de son épouse.

À un certain moment, le couple est contraint de se mettre à genoux, les trois compères ayant prévu de leur trancher la gorge. Mari et femme se débattent et parviennent à prendre la fuite. Blessé, le jeune homme de 26 ans a dû recevoir des soins à l'hôpital de Mahébourg. Une plainte a été enregistrée au police post de l'établissement de santé, puis référée au poste de police de Mahébourg.

C'est une équipe composée des limiers de la Special Anti-Robbery Squad du Sud, avec l'assistance des éléments de la Criminal Investigation Division de Mahébourg, de l'Anti-Robbery de la Special Supporting Unit et des équipes de l'Emergency Response Service, qui a finalement procédé à l'arrestation de Vicenzo Terranova Gai.