Ile Maurice: PNQ sur Mario Nobin - «Si nécessaire, je verrai si je viendrai dessus», dit Xavier Duval

Bon nombre, au sein de la police notamment, attendaient une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition sur le commissaire de police (CP) Mario Nobin, mardi 14 mai.

Sauf que Xavier-Luc Duval les a pris de court en s'intéressant plutôt au Film Rebate Scheme. Pourquoi n'y a-t-il donc pas eu de PNQ sur Mario Nobin ?

«Pourquoi, j'aurais dû le faire ?» a-t-il d'abord répondu. Avant d'ajouter qu'il suit la situation. Et que «si nécessaire, je verrai plus tard si je viendrai dessus». Selon le leader de l'opposition, «une PNQ se prépare plusieurs jours en avance. Et il faut la soumettre à 8 h 30 le jour où siège le Parlement».

Alors que son contrat a, en février, été prolongé jusqu'à septembre, Mario Nobin, qui est actuellement en préretraite, provoque des remous au sein de la police, voire à l'hôtel du gouvernement. La probable démission du CP a même été évoquée lundi 14 mai, quelques semaines après la déposition de l'assistant surintendant de police (ASP) Narendra Kumar Boodhram, ex-no.1 du Passport and Immigration Office, dans le cadre de l'enquête du Central Criminal Investigation Department sur l'affaire Mike Brasse. Or, le principal concerné dément, affirmant qu'il prépare actuellement la visite papale prévue le 9 septembre. Et ce mercredi 15 mai, il a de nouveau affirmé qu'il compte rester en poste jusqu'à septembre.

L'ASP Boodhram a affirmé que le CP est intervenu personnellement auprès de lui, le 17 septembre 2016, pour faciliter l'octroi d'un passeport au skipper mauricien Mike Brasse. Ce dernier purge depuis le 5 février 2018, huit ans de prison à La Réunion. Il avait été arrêté le 11 novembre 2016 dans son hors-bord dans le port de Sainte-Rose, avec 42,2 kilos d'héroïne d'une valeur estimée à Rs 600 millions.