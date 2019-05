Angola: Le pays et São Tomé renforcent leur coopération

Luanda — Les gouvernements de l'Angola et de la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont réaffirmé mardi la volonté d?imprimer plus de dynamisme dans les relations de coopération entre les deux pays.

Selon une note du ministère des Relations Extérieures (Mirex) parvenue mercredi à l'Angop, ce souhait a été exprimé lors d'une visite du secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés, Domingos Vieira Lopes, du 12 au 14 de ce mois, à São Tomé et Príncipe.

Domingos Vieira Lopes et sa délégation ont rencontré la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés, Elsa Pinto, et d'autres responsables locaux pour discuter de questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays lusophones.

Dans ce contexte, les parties ont analysé les différents instruments juridiques et identifié de nouveaux domaines d'intérêt commun.

Les délégations ont mis l'accent sur la coopération dans les domaines de la défense et de l'ordre interne, de la justice, des finances, des transports aériens et maritimes, des ressources minérales et pétrolières, du tourisme, de la pêche et de la mer, de la promotion des investissements, du commerce et de la communication, entre autres secteurs.

Elles ont également examiné les questions internationales et régionales d'intérêt commun et se sont félicitées de la convergence des points de vue et ont donc souligné la nécessité de consultations régulières entre les deux Gouvernements.