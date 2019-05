Soudan: La Corporation des Oulémas publie un communiqué sur les incidents de sit-in

Khartoum — La Corporation des Oulémas du Soudan a publié ce mercredi un communique sur les incidents survenus lundi dernier au lieu de sit-in et qui ont coûté la vie à un certain nombre de fils de la patrie.

La corporation a déclaré que la préservation de la dignité humaine et l'interdiction de l'agression contre sa religion, son moi, son cerveau, son argent et son honneur, conformément à tous les objectifs de la charia islamique, appelant les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de sécurité, de protection des vies et des biens et de punir les coupables.

Des efforts doivent être déployés pour appréhender les coupables et se voir accorder les sanctions prévues par la loi et qui renforceraient la confiance et la tranquillité parmi les citoyens", indique le communiqué.

Le communiqué attribuer ces crimes à des inconnus avec une capacité à identifier les auteurs ouvrirait la porte à des maux et à des séditions qui ne finiront que par un traitement sincère, transparent et respectueux de l'état de droit.