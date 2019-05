Togo: Accès facilité vers les pays de l'hinterland

Le gouvernement togolais et la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) souhaitent faciliter la fluidité des échanges économiques, et donc l'intégration, avec les pays enclavés (Burkina Faso, le Mali et le Niger).

Deux ponts sur la rivière Zio ont été inaugurés mercredi par le Premier ministre, Komi Selom Klassou.

L'investissement total est de plus de 3 milliards de Fcfa financés par l'Etat et la Banque de développement.

Ces deux ponts enjambent la route nationale N°1, un axe de circulation stratégique.

Les deux ouvrages ont une longueur de 61mètres.

Selon Zouréatou Kassa Traoré, le ministre des Infrastructures et des Transports, le corridor Lomé-Cinkassé (plus de 600km) constitue une 'épine dorsale'. Et le gouvernement s'est engagé à la réhabiliter entièrement.