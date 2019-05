Cote d'Ivoire: Développement durable - Le laboratoire mixte international LMI Nexus inauguré

La cérémonie officielle d'inauguration de cette solution aux changements climatiques s'est déroulée le jeudi 9 mai, au Pôle scientifique et d'innovation du campus de Bingerville de l'Ufhb.

La France, à travers l'Institut de recherche pour le développement (Ird) et la Côte d'Ivoire, représentée par le Pôle scientifique et d'innovation du campus de Bingerville de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), ont procédé à l'inauguration du Laboratoire mixte international Climat- Eau-Energie-Agriculture en Afrique de l'Ouest et Services Climatiques 2019-2023 (Lmi Nexus).

Ce modèle d'interdisciplinarité visant à comprendre l'évolution des différentes composantes du nexus eau-énergie-agriculture en Afrique de l'Ouest, leurs interrelations et leurs interactions avec le climat, en vue de renforcer les services climatiques, a été officiellement inauguré le jeudi 9 mai, au Pôle scientifique et d'innovation du campus de Bingerville.

La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont la représentante de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Annick Diener.

« Un service climatologique doit être en mesure d'accumuler des connaissances sur l'état passé, présent et futur du système climatique et de développer et fournir des -produits - et des conseils fondés sur ces connaissances », a défini la diplomate.

La représentante de Gilles Huberson a aussi rappelé que ce projet de renforcement des services climatiques s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Paris. « Il est essentiel pour soutenir la réponse de l'Afrique au changement climatique », a-t-elle approuvé.

Le représentant de l'Institut de recherche pour le développement (Ird) en Côte d'Ivoire, Jean Marc Hougard, a abondé dans son sens. Il a affirmé que « c'est un outil de renforcement des capacités de l'Ird en formation, en innovation, mais aussi en recherche.

Il a la particularité d'être coordonné à la fois par un responsable en Côte d'Ivoire, en la personne du Pr Arsène Kobea du Laboratoire de physique de l'atmosphère et de mécanique de fluides et un autre responsable, Dr Arona Diedhiou. »

L'idée, a-t-il renchéri, c'est d'améliorer la production agricole par le moyen des services climatiques. Un objectif pris en compte par le Centre national de calcul des simulations numériques pour stimuler les agriculteurs sur le terrain...

C'est aussi un moyen de préserver les énergies fossiles. Dans la pratique, « les agriculteurs du pays pourront mieux gérer, mieux profiter du climat pour optimiser leur production », a avancé Jean Marc Hougard.

Le directeur de la recherche, Pr Bamba Abou Dramane, représentant la directrice générale de la recherche et de l'innovation, Pr Pétronille Acray, est revenu sur l'enjeu de cette cérémonie d'inauguration.

« C'est très important dans un contexte de changement climatique où nos parents agriculteurs ne savent plus quand il faut débroussailler, mettre les semences en terre.

Avec ce laboratoire, on peut faire des recherches de pointe, proposer des services climatiques. Il va permettre également de d'informer avec précision nos parents sur comment modifier les périodes de semences et de récoltes», a-t-il dit.

Le laboratoire mixte international Climat- Eau-Energie-Agriculture en Afrique de l'Ouest et Services climatiques 2019-2023 (Lmi Nexus) a pour objectif de développer des services climatiques pour accompagner les économies locales et les politiques publiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation pour une agriculture durable et de développement des énergies renouvelables.

Il a été inauguré dans un contexte où la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a identifié la transition énergétique et l'agriculture durable comme étant les deux priorités à mettre en œuvre pour tenir les engagements pris par les Etats dans leurs Contributions déterminées au niveau national (Cdn) et pour respecter l'Accord de Paris sur le climat.