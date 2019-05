Cote d'Ivoire: Promotion de la culture - Brigitte Guirathé de Fraternité Matin faite chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien

La journaliste, chef du service culture de Fraternité Matin, Brigitte Guirathé, est faite chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien par le gouvernement.

Elle s'est vue décorée, ce mercredi 15 mai, au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion de l'ouverture du Salon international du Livre d'Abidjan (Sila)

C'est le ministre des Sports et des Loisirs, Danho Paulin, représentant son collègue de la culture et de la francophonie, Maurice Bandama, qui au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire, lui a remis cette distinction en reconnaissance pour ses multiples sacrifices en faveur de la promotion et la valorisation de la culture ivoirienne.

« Une grande joie, un grand honneur pour moi de recevoir cette distinction. Je la prends comme une reconnaissance. Pour tout journaliste, quand une distinction vient de l'extérieur, ça fait chaud au cœur.

Un journaliste, ce sont les lecteurs qui le jugent et quand le travail est reconnu c'est une grande récompense », s'est-elle réjoui.

Et d'ajouter que cette distinction appelle d'autres chalenges. « On ne finit pas d'apprendre. Je vais chercher à aller plus loin. Encore le travail, le travail et le travail », a adjoint la journaliste.

Dans le même élan, Angoran Opo Lydie Marie-Laure, directrice du centre culturel américain à l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire et Anges Felix N'Dakpri ont été élevés au rang d'Officier dans l'Ordre du Mérite culturel Ivoirien en reconnaissance de leur travail pour la promotion de la culture ivoirienne à travers le domaine de chacun.

A noter que le Sila qui s'est ouvert, le mercredi 15 et qui va prendre fin le dimanche 19 mai, sera ponctué pendant les 5 jours de plusieurs activités dont entre autres : des tables-rondes (grand public), ateliers professionnels et une émission littéraire organisée par la France. L'émission littéraire sera diffusée sur la chaine de radio française Rfi.