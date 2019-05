Maroc: Championnat national de boxe - Les Ligues du Littoral-Sud et du Centre remportent le titre

Les Ligues du Littoral-Sud et du Centre se sont adjugé, à la Salle couverte Prince Moulay Rachid à Marrakech, le championnat du Maroc de boxe (2018-2019), respectivement dans les catégories juniors et espoirs.

La ligue du Littoral-Sud a remporté le titre, en récoltant un total de six médailles (4 en or et 2 en argent), devançant la Ligue Chaouia (2 en or, 2 en argent et 2 en bronze) et la Ligue du Centre (une en or, 3 en argent, et 3 en bronze).

Chez les espoirs, la Ligue du Centre (2 en or, 3 en argent, 4 en bronze) a été suivie par la Ligue Chaouia "A" (2 en or, 1 en argent, 1 en bronze) et la Ligue Grand Atlas (2 en or, 1 en argent, 1 bronze).

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB), organisatrice de cet événement en coordination notamment avec la Ligue du Grand Atlas, a fait savoir que le championnat national a réuni les équipes représentant les huit Ligues régionales, qui constituent l'ossature de la sélection nationale.

En marge de cette édition, plusieurs personnalités sportives ont été honorées, en l'occurrence Mohamed Achik, médaillé de bronze aux JO Barcelone-1992, Taher Tamsamani, médaillé de bronze eux JO de Sydney-2000 et l'ex-champion Mahjoub Mjirih.