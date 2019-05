Algérie: Journée de l'étudiant - Plusieurs manifestations à travers le territoire national

Alger — Le ministère des Moudjahidine a tracé pour la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant (19 mai) un riche programme de conférences, de communications, d'expositions, de tournois sportifs et d'hommage aux moudjahidine, à travers le territoire national.

A l'occasion du 63e anniversaire de la Journée nationale de l'Etudiant, placée sous le thème "Valorisation de la science et du savoir", des conférences historiques sur la symbolique de cette Journée sont prévues au Centre national des études et des recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), au Centre national du Moudjahid à Alger et aux Musées régionaux de plusieurs wilayas.

Par ailleurs, des Centres de la formation professionnelle, des Ecoles de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et des Douanes abriteront des activités commémoratives (conférences, colloques et tables rondes) sur le rôle des étudiants algériens durant la Guerre de libération nationale.

Des cours hebdomadaires seront dispensés, à travers les différentes mosquées et centres culturels tout au long de l'année pour mieux faire connaître cette date phare de notre histoire.

En Outre, le Ministère a préparé plusieurs expositions historiques itinérantes proposant des livres, des photos et documents, à travers les universités et centres de formation, en sus d'émissions spécialisées diffusées par les radios locales et les chaînes de télévision publiques, en commémoration de cet évènement historique.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) célébrera cet anniversaire en lançant des concours intellectuels, des compétitions sportives, ainsi que des visites de terrain aux différents musées. En clôture, il est prévu l'organisation d'une cérémonie en hommage à des moudjahidine outre la distinction des lauréats des différents concours.