Algérie: Pollution - Exercice démonstratif au niveau de la Façade maritime Ouest

Alger — Le commandement des Forces navales a effectué, mercredi, au niveau de la Façade maritime Ouest, dans la 2ème Région militaire, un exercice démonstratif de lutte contre la pollution marine par des hydrocarbures, dans le cadre du programme de préparation des Forces au titre de l'année 2019, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cet exercice, intitulé "POLMAR- Arzew 2019", a permis de "mettre à l'épreuve les capacités des différents organes, militaires et civils, impliqués dans l'opération de lutte contre la pollution marine et d'évaluer la coordination et la coopération, ainsi que l'efficacité des moyens d'intervention existants à tous les niveaux", précise la même source.

Le scénario de l'exercice simule une collision entre un pétrolier et un autre navire au niveau du port d'Arzew, causant un déversement d'une quantité de pétrole brut, explique le communiqué, ajoutant que dès la réception du signal d'alerte, "tous les moyens humains spécialisés et les unités maritimes et aériennes relevant des Forces navales ont été déployés pour l'exécution de l'opération afin d'assurer le sauvetage de l'équipage du pétrolier, l'évacuation des blessés ainsi que la recherche des disparus".

Selon le même scénario, après l'évaluation de la situation par un avion de surveillance maritime, les autorités concernées ont été informées de l'ampleur de la propagation de la nappe pétrolière et "le plan local de lutte contre la pollution a été activé, suivi par le déclenchement du Plan national Terre-Mer, par le ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables, en mettant en alerte toutes les wilayas côtières, ainsi que la mobilisation de tous les moyens militaires et civils de lutte contre la pollution maritime".