Maroc: Le PCN pour la conduite responsable des entreprises se dote d'un nouveau site web

Une structure destinée à promouvoir les principes directeurs de l'OCDE

Le point de contact national (PCN) pour la conduite responsable des entreprises a lancé son nouveau site internet en vue de répondre aux besoins des diverses parties prenantes en termes d'informations relatives à ses principes directeurs et ses domaines d'implication.

Cette plateforme, qui a pour objectif d'accompagner l'essor du PCN, de faciliter l'accès à ce dernier et de développer une meilleure communication, est pensée pour les partenaires, conformément aux critères essentiels d'équivalence fonctionnelle exigés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment celui de visibilité et d'accessibilité.

Ce site remplace la page web dédiée au PCN qui était intégrée dans le site web de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), fait savoir un communiqué du PCN marocain.

Dans le cadre de la stratégie Maroc numérique et du projet de déploiement du nouveau protocole d'adressage internet IPv6 au sein des administrations et établissements publics et conformément à la circulaire du chef du gouvernement incitant ces derniers à exiger la compatibilité à l'IPv6 dans les commandes publiques relatives aux équipements, systèmes et services IT http://ipv6tf.ma/, le site web du PCN marocain est conforme au protocole IPv6.

Grâce à ce nouveau protocole, ce site va bénéficier d'une accessibilité plus large.

Afin de permettre la familiarisation du public avec les principes directeurs de l'OCDE et avec le fonctionnement et les missions du PCN, ce site contient plusieurs rubriques, à savoir "les missions du PCN, sa composition et son fonctionnement", "les principes directeurs de l'OCDE et leur présentation", "le lien pour déposer une plainte auprès du PCN", "les autres PCN du monde (actuellement au nombre de 48)" et "les guides sectoriels de l'OCDE visant la mise en œuvre du devoir de diligence par les entreprises".

Il s'agit aussi "des procédures de traitement des plaintes reçues des parties", "des publications du PCN, notamment ses rapports annuels, les rapports de l'OCDE mais aussi ses communiqués (communiqués sur le traitement des plaintes ou les communiqués de presse), de "l'actualité des PCN et les événements organisés ou auxquels il a participé", de "l'actualité du Maroc en matière de conduite responsable des entreprises" et de "l'actualité du monde en matière de conduite responsable des entreprises.

Ledit site web vise également à faire connaître auprès du public que le PCN est un mécanisme de recours non judiciaire, qui offre la médiation et la conciliation pour assister et aider les parties au litige à résoudre leur différend, indique le communiqué, ajoutant que les principes directeurs sont des recommandations que le gouvernement adresse aux entreprises nationales et aux multinationales exerçant leurs activités sur le territoire marocain ou à partir de ce dernier.

Toutefois, malgré leur caractère volontaire, ces principes directeurs engagent les gouvernements (ayant adhéré à la Déclaration de l'OCDE) à les promouvoir auprès des entreprises et garantir leur mise en œuvre par ces entreprises, et ce à travers le PCN.

Acteur support de l'économie nationale, le PCN est une structure destinée à promouvoir les principes directeurs de l'OCDE auprès de l'ensemble des parties prenantes, mais aussi à recevoir les plaintes (appelées dans le jargon de l'OCDE « circonstances spécifiques ») de la part des parties qui estimeraient que le comportement d'une entreprise ne serait pas conforme aux principes directeurs de l'OCDE. Il offre la médiation et la conciliation pour aider les parties à résoudre leurs conflits.

La mise en place du PCN découle, en effet, de l'adhésion du Maroc à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, dans l'objectif de promouvoir les principes directeurs de l'OCDE et, généralement, la promotion d'une conduite responsable au sein des entreprises, tout au long de leur chaîne de valeur, et ce pour la contribution aux objectifs de développement durable.