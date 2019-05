Algérie: Sports - Examen des moyens de lutte contre la violence dans les stades

Alger — Le Gouvernement a examiné mercredi les moyens de lutte contre la violence dans les stades, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Deux exposés sur les mesures à prendre dans le but de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades, ont été présentés par le ministre de la Jeunesse et des sports, Salim Bernaoui et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, indique un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Gouvernement tenue sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Le Premier ministre a donné des orientations pour le début progressif de la mise en œuvre des mesures proposées par les ministres de l'Intérieur et de la Jeunesse et des sports, dans le cadre d'une stratégie et sous le contrôle et l'évaluation périodiques d'une instance nationale chargée de la lutte contre la violence dans les stades avec l'implication de tous les acteurs y compris la fédération, les ligues, les clubs et associations sportives, les médias et autres.

En vue de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades, il est impératif de recourir à l'utilisation des technologies modernes, notamment par la mise en service de la base de données des personnes interdites d'entrée dans les stades et l'équipement de ces derniers en caméras de surveillance, et ce à l'instar des autres pays afin de faciliter aux services de sécurités la maitrise de la situation durant les matches et les manifestations sportives, ajoute la même source.