Cameroun: Seedorf convoque pour la CAN Senior le meilleur joueur de la CAN U17

Les performances remarquables de Steve Mvoué durant la Coupe d'Afrique des nations Total des moins de 17 ans en Tanzanie, lui valent une présélection à l'équipe sénior qui défendra son titre à la prochaine CAN Total en Egypte.

Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'année, claironne-t-on généralement. Steve Mvoué est sur les pas du goléador camerounais Samuel Eto'o qui a été convoqué pour la première fois chez les Lions indomptables séniors à l'âge de 17 ans. La performance du jeune Stève à la dernière CAN U17 a décidément mis tout le monde d'accord. Désigné Homme du match contre la Guinée en match de groupe et en finale, il avait terminé meilleur joueur du tournoi. Un titre qui lui ouvre des portes. Le sélectionneur national Clarence Seedorf vient de l'ajouter à la liste des 34 joueurs présélectionnés pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Egypte.

Le pensionnaire d'Azur star de Yaoundé, une équipe de quatrième division, ira se mesurer à ses ainés, pour l'essentiel des professionnels évoluant en Europe. Il faut dire que ce ne sera pas la première fois que ce fils de l'ancienne footballeuse Régine Mvoué est surclassé chez les grands. Car peu avant la CAN U17, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN U23, Rigobert Song, le sélectionneur de cette catégorie avait fait appel à lui. « J'y suis allé avec un peu d'appréhension, mais au bout de plusieurs séances d'entrainement et des matchs amicaux, j'ai compris que je pouvais aussi avoir mon mot à dire à ce niveau », avait-il déclaré à une chaine de télévision locale.

Le petit Stève tire entre autres sa motivation du parcours de son frère ainé Stéphane Zobo qui évolue à Toulouse, après une participation à la CAN U17 au Gabon en 2017. En septembre 2018, Seedorf l'avait présélectionné dans l'équipe qui a affronté les Comores en match aller de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Hélas ! Il n'a pas été retenu dans la liste définitive. Difficile de dire si Stève Mvoué connaitra le même sort dans une liste de 37 joueurs pleine d'expérimentés.

Il a en tout cas tout à prouver au même titre que Simon Omossola et Pierre Ramsès Akono, respectivement gardien de but et milieu de terrain dans le championnat local de première division. Ou même comme Tristan Dingomé défenseur de Reims et Jean-Charles Castelleto de Brest en France qui lui, fait son come-back dans l'équipe, plus d'un an après.