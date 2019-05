Gabon: Zohra Ndong Mba à la rencontre du leadership de Michelle Obama

La féministe gabonaise et entrepreneure engagée, a récemment pris part à la rencontre de l'ancienne Première Dame du 44e président des Etats-Unis d'Amérique Barack Obama à Montréal au Canada. Une rencontre enrichissante pour la gabonaise qui a eu le privilège de s'entretenir avec la conférencière qui est en tournée promotionnelle de son autobiographie intitulée « Becoming », qui signifie "Devenir" en français.

Zohra Ndong Mba, très admirative de l'aura et des actions de Michelle Obama n'a pas hésité à patienter douze (12) heures de vol pour s'abreuver de de son parcours, de ce qu'elle a appris lors de ses années à la Maison-Blanche et de sa perception des défis devant les 15 000 sièges remplis du Centre Bell de Montréal. Sur les motivations de sa participation à cette rencontre, Zohra Ndong a signifié que : « Déjà, moi-même je suis vice- présidente d'un mouvement féministe. Donc au quotidien on inspire des jeunes filles, on les motive aussi. On leur donne des rudiments et des outils qui leur permettent de voir les choses différemment, de comprendre l'intérêt pour les femmes d'impacter sur leur société, de pouvoir compter sur elles-mêmes, d'être autonomes, etc. Donc quand vous avez un modèle de référence comme Michelle Obama que vous pouvez rencontrer même si c'est seule fois dans votre vie, pourquoi pas échanger avec elle, parce qu'il y avait quand même une possibilité d'avoir un échange ».

Celle qui dit s'inspirer de l'américaine, sans pourtant avoir des ambitieux de Première Dame, estime que son volet de femme « combattante, dynamique, innovante, de penser à autrui oui. De poser des actions claires et concrètes pour la femme oui. Ce volet-là, c'est ce volet qui m'interpelle plus chez Mme Michelle Obama et qui m'inspire. C'est vraiment une source d'inspiration. Elle a une énergie incroyable, et a un aura ; quand tu es à côté d'elle, c'est juste impressionnant. Elle rentre dans une catégorie de femmes phénoménale, moi, je la décrirais comme ça ».

Son autobiographie, "Devenir", un livre à succès qui connait déjà 10 millions de tirage et des traductions dans une trentaine de langues, est une vraie attraction. Et échanger avec l'auteure est encore plus inspirant. « Donc sachez toujours se dire qu'un modèle reste un modèle. Mais toi, tu dois trouver ta place, c'est très important. Il y a le croire en soi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va te déterminer, te motiver, dire qui tu es, savoir où tu veux aller mieux que toi-même. Et pour finir savoir rester constante dans ce que l'on entreprend parce que ces dames nous ont fait comprendre qu'il ne suffit pas d'atteindre le sommet. Le sommet c'est facile, on peut se donner tous les moyens. Mais comment rester constant, ça c'est un travail. Et la constance demande une confiance indéfectible en soi, ne jamais faillir, avoir une rigueur, se discipliné, et avoir des objectifs. Je sais où est-ce que je veux aller et je me donne les moyens d'y parvenir. C'est mon message pour les femmes gabonaises », a-t-elle déclaré.

A côté de cette rencontre, elle a pu participer à un échange sous le thème de : « Equal chance » en anglais avec différentes facettes de femmes influentes au Canada qui ont réussi par elles-mêmes et qui ont voulu justement partager cette expérience. Selon elle, ces dernières sont prêtes à venir en Afrique, et au Gabon en particulier, même si la langue anglaise pourrait paraître comme un obstacle.

Devenir (Becoming), le livre dans lequel l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama raconte sa vie, serait en voie de devenir l'autobiographie la plus vendue de l'histoire. Son mari, l'ancien président Barack Obama, doit aussi publier un livre sur ses deux mandats à la Maison-Blanche avec la même maison d'édition. La date de sortie n'est pas encore connue.