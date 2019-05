Angola: L'Indice des prix à la consommation baisse en avril 2019

Luanda — L'Indice national des prix à la consommation nationale (IPC) a chuté de 1,22% en avril 2018 pour atteindre 1,05% au cours de la même période en 2019.

La variation d'une année à l'autre est de 17,36%, soit une diminution de 2,86 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

En ce qui concerne l'IPCN, en mars et avril 2019, il y avait une variation de 1,05%, selon le rapport de l'Institut national de statistique (INE), parvenu jeudi à l'ANGOP.

Les données de l'INE présentent également une analyse des indices de prix dans les provinces, indiquant qu'il y avait une plus forte augmentation à Uige avec 1,20%, Cuanza Sul et Moxico avec 1,17% chacune, Cuanza Norte avec 1,16% et Malanje avec 1,15 pour cent.

Benguela avec 0,72%, Bié avec 0,90%, Cunene 0,95%, Lunda Sul 1,01% et Namibe avec 1,03%, sont les provinces qui ont enregistré la plus faible variation.

À Luanda, l'IPCN a enregistré une variation de 1,06% par rapport aux autres provinces, de mars à avril 2019.

Le rapport indique également que les prix ont augmenté de 1,53% dans les secteurs du logement, de l'eau, de l'électricité et des combustibles, de 1,38% dans les secteurs des loisirs et de la culture, de 1,31% dans le secteur de la santé et des aliments et boissons non Alcoolisées avec 1,14% d'avril 2018 à avril 2019.

Le taux de variation de l'IPCN, par classe de consommation, montre que sur les 12 classes, six ont un taux supérieur à l'unité.

Au sujet des produits importés, l'INE indique que ce sont ceux qui ont le plus contribué à la hausse du niveau général des prix, tels que: produits alimentaires et boissons non alcoolisées, avec 0,52 point de pourcentage, suivis de ceux du logement, de l'eau, de l'électricité et des combustibles, 0, 14 points de pourcentage (pp), Vêtements et chaussures "et" Mobilier, équipement ménager et entretien avec 0,08 pp chacun au mois d'avril. Les classes restantes avaient des taux inférieurs à 0,08 point de pourcentage.

Les données montrent également l'incidence inflationniste en avril de 24 produits sélectionnés dans le panier, dont la contribution au taux de l'IPCN est la plus élevée, qui représentent ensemble environ 7% du total, mais se concentrent autour de 55,31% du taux de variation global de l'IPCN en avril 2019, selon le rapport présenté.