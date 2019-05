Angola: Au bord de la crise, Cunene se bat pour sa survie

Ondjiva — Sans pluie, sans pâturage et avec un risque imminent de crise humanitaire. Il y a huit mois, Cunene a dû faire face à la sécheresse la plus sévère de son histoire, laissant plus de huit cent mille familles et plus d'un million de têtes de bétail sur le point de mourir.

La sécheresse dans cette province méridionale de l'Angola, avec une extension territoriale de 75.955, 61 mètres carrés, se propage comme un "virus", sans ménager les hommes, les plantes et les animaux, que se disputent jour et nuit la même source de vie: l'eau.

Au total, 857.443 personnes vivent sous l'influence de la sécheresse et un million et cent mille bovins risquent de mourir de faim ou de soif. Le manque de pluie entrave l'agriculture de subsistance.

Les champs agricoles sont presque sans réserves et la faim se fait déjà sentir. Depuis octobre 2018, les graines ne germent pas et la récolte est compromise.

En raison du manque de pluie, problème récurrent dans le sud de l'Angola, 171.488 familles sont actuellement touchées dans cette province.

Cela représente 79,1% de la population totale de Cunene, estimée à 1.157.491 habitants, dont la plupart vivent dans des zones rurales.

De ce nombre, 59.925 familles appartiennent à la municipalité de Cahama, 13.105 à Cuanhama, 10.735 à Curoca, 7.686 à Cuvelai, 22.998 à Namacunde et 57.039 à Ombadja, une région qui a été récemment (le 4 mai dernier) visitée par le Président de la République, João Lourenço.

À titre d'exemple, 299.623 personnes souffrent de faim et de soif que dans la municipalité la plus touchée de Cahama, 65.526 à Cuanhama, 53.677 à Curoca, 38.432 à Cuvelai, 114.991 à Namacunde et 285.194 à Ombadja.

En raison de la sécheresse, 276 écoles de différents niveaux d'enseignement sont touchées, dont neuf sont fermées, ce qui cause des dommages à 54.500 élèves qui accompagnent ou aident leurs parents dans le pastoralisme.

Selon les autorités locales, 17 écoles et 3.031 élèves ont été touchés à Cahama, 186 écoles à Cuanhama et 39.573 élèves, à Curoca 15 écoles et 266 élèves, à Cuvelai 4 écoles et 957 élèves alors qu'à Namacunde, 54 écoles et 10.003 élèves.

En ce qui concerne les bovins, principal atout économique de la province, la sécheresse a touché jusqu'au 5 mai, près d'un million de bovins.

Parmi eux, plus de 54.152 se trouvent à Cahama, 320.000 à Cuanhama, 52. 000 à Curoca, 21.283 à Cuvelai, 120.137 à Namacunde et environ 340.000 à Ombadja.

Jusqu'à présent, 26 000 et 267 animaux (en moyenne 3 000 et 283 têtes), y compris des chèvres et des bovins, sont morts, ce qui a incité les gouvernements centraux et locaux à prendre des mesures émergentes et structurantes pour en minimiser les effets.

En ce qui concerne l'agriculture, l'absence de pluie a laissé plus de 205.300 hectares de cultures céréalières, telles que le millet, le sorgho et le maïs, sans possibilités de maturation, mettant ainsi en péril toute la campagne agricole 2018/2019/2020.

Afin d'aggraver les comptes de la population locale, plus de 80 000 tonnes de la production prévue pour ladite campagne, dont les semences ont été lancées sur la terre en octobre dernier, impliquant 99.000 familles de paysans, sont perdues.

La quantité d'eau nécessaire à la culture au cours de cette période est de 400 à 500 millilitres, mais à cause de la sécheresse, il y avait moins de 75 millilitres d'eau par mètre carré, ce qui était insuffisant pour maintenir la production dans tout Cunene.

En conséquence, la malnutrition a affecté les communautés rurales, entraînant la mort de 60 enfants âgés de zéro à cinq ans, dus à la malnutrition aiguë sévère et modérée, sur un total de 3 978 cas.

Avec cette réalité, Cunene est au bord du chaos. Sans nourriture et sans eau, sa destinée dépend de la pluie. Les autorités craignent que s'il ne pleut pas, la province vivra une situation plus aggravée.

Si ce scénario se produit, selon le gouverneur Virgílio Tyova, la province devra faire face à une "véritable catastrophe" humanitaire ", jamais vue auparavant".

Il prévient que si le scénario de sécheresse se poursuit, comme l'indiquent les projections climatiques, "toute la vie socio-économique de la province sera menacée".

L'homme politique a admis qu'une crise de la faim et des maladies dues au manque d'eau est imminente, outre la possibilité d'un appauvrissement extrême des populations.

Vigilio Tyova a encore précisé que Cunene avait besoin de 343,662, 86 tonnes de denrées alimentaires et autres moyens pour lutter contre la sécheresse.

Le dirigeant fait savoir que 106.770. 500 Kwanzas sont également nécessaires pour mobiliser différentes ressources afin de garantir le programme de transhumance dans le cadre du programme d'urgence contre la sécheresse.

Le montant correspond à la location de 13 camions pour le transport d'animaux, au versement de subventions à 75 techniciens (à la location), à l'achat de matière première pour la production de sels minéraux, à l'alimentation du personnel dans les zones de transhumance et achat de carburants.

Il faut aussi mille paquets de suppléments nutritionnels, la même quantité que celle de "Plunpynut" et 60 tentes pour des écoles et des unités sanitaires itinérantes, a-t-il souligné.

Vu la dimension du problème, le gouverneur en appelle à la sensibilité des secteurs entrepreneurials public et privé, afin d'apaiser la souffrance de la population.

En ce qui concerne les habits, l'on a besoin de 37 tonnes de vêtements usagers pour les enfants, adolescents, jeunes, adultes et âgés de Cahama, de Curoca, d'Ombadja, de Namacunde, de Cuanhama et de Cuvelai pour la mitigation des effets de la sécheresse.

Souffrance à Curoca

Des six municipalités de la province de Cunene, la population de Curoca est la plus touchée par la famine et la soif. C'est pourquoi, la population du village d'Ombwa, dans la commune d'Oncócua, demande de l'aide alimentaire urgente afin d'amadouer la souffrance.

Ce cri de secours est lancé par le chef coutumier du village Cambundo, José Mwani dit "Tira Mão" ("Ne Touchez pas"), 71 ans, qui appelle le gouvernement à prêter d'urgence une attention particulière à cette communauté, et à apporter des vivres à des milliers de gens qui meurent de faim.

"Il n'y a rien comme production dans les champs agricoles, ce qui indique que la famine sera grande", a-t-il dit, appelant le gouvernement à leur fournir surtout des millets et de maïs pour atténuer les conséquences futures de la sécheresse.

Le chef coutumier sollicite le forage d'un puits d'eau dans le village, afin de raccourcir la distance que les populations parcouraient pour chercher du liquide précieux et diminuer ainsi l'impact de la sécheresse qui tend à se prolonger jusqu'en l'an prochain.

Pour sa part, l'administrateur de la localité d'Ombwa, Adriano Samba, a dit que la situation alimentaire des familles était critique, vu que les réserves sont épuisées, obligeant beaucoup d'entre eux à passer la nuit à jeun. Ils ont donc besoin des aliments, de manioc et de maïs, ainsi que de sel et de l'huile.

"Ce peuple est solidaire. Il partage ce qu'il a avec d'autres personnes nécessiteuses y compris avec des animaux. Mais actuellement personne n'a rien, et ils vivent très mal au point de contracter certaines maladies, telles que la diarrhée aiguë et la malnutrition", a-t-il souligné.

Selon Adriano Samba, le village d'Ombwa contrôle Trois mille 500 têtes de bœuf, et 22 ont déjà succombé face à la sécheresse. D'autres animaux ont été transférés vers les secteurs qui offrent un peu de conditions de pâture, afin qu'ils survivent de la calamité.

Un autre éleveur des bœufs, Miguel Katutyi, affirme que la sécheresse est le plus grand problème auquel font face les habitants de la région en matière de pâturage. Selon lui, 2019 est la pire de toutes les années de sécheresse, outre 2011 et 2012, au cours desquelles beaucoup de gens et d'animaux ont été affectés.

Miguel, qui a perdu 27 têtes de bœuf, fait tout pour bien gérer le peu qui lui reste. Pour varier la diète, il troque la viande contre d'autres produits alimentaires.

De son côté, Portásio Muatilimuno África, administrateur communal d'Ombala Yo Mungo, dans la municipalité d'Ombadja, se plaint du manque des puits ou d'une seule fontaine dans la localité, ce qui oblige la population à creuser jusqu'à 30 voire 40 mètres de profondeur du sol pour trouver de l'eau.

"A cause de cette pratique, une jeune dame est morte ici récemment. Aidant son mari à pousser un seau plein d'eau, elle a glissé puis elle est tombée dans le puits. C'est ça la vie qu'on mène ici. Les camions citernes arrivent difficilement jusqu'aux villages les plus reculés" a-t-il ajouté.

La situation est plus grave encore dans la commune de Nehone, municipalité de Cuanhama, ce qui contraint le vieillard Ernesto Shilikomwenjo, 67 ans, à dégager de grandes quantités de sueur en creusant 50 mètres de sol avec des pioches, des houes et des bêches pour trouver de l'eau dans le lit rocailleux.

Selon lui, c'est le seul moyen de survivre. Le forage d'un puits de 10 mètres de profondeur, par deux personnes, pour ravitailler en eau la communauté, peut prendre un mois, car le sol est très dur.

"La situation ici est difficile. La souffrance est énorme, et nous ne pouvons pas mourir de soif. C'est pourquoi nous avons décidé de creuser ces puits pour chercher de l'eau dans le sous sol", a affirmé le vieillard Ernesto.

Survivre à la sécheresse

Pour survivre dans cet environnement, les éleveurs marchent jour et nuit jusqu'à ce qu'ils trouvent des cacimbas ou des chimpacas (réservoirs d'eau) et de l'herbe pour le bétail.

Dans ce processus de transhumance (recherche de pâturage), il y a ceux qui, pour le bien du bétail, traversent les bois pendant plus de 100 kilomètres, sous un soleil de plomb ou l'obscurité.

Bien qu'ils soient deux êtres vivants différents, les habitants et le bétail des 436 localités touchées depuis octobre 2018 partagent les souffrances et l'angoisse, parcourant quotidiennement de longues distances à la recherche de nourriture et d'eau.

À propos, les animaux les plus fragiles meurent et certains sont sacrifiés pour nourrir les bergers eux-mêmes.

Pour éviter d'autres dommages, de nombreuses têtes sont vendues à moins de 50.000 kwanzas, tandis que d'autres sont échangées avec divers produits alimentaires.

À cette époque, lorsque les réserves de sorgho, de maïs et de millet étaient terminées et que le soutien était "tardif", les 171.488 familles en détresse ont été contraintes de s'alimenter avec une viande mal préparée, généralement sans sel et sans huile.

Ils consomment également de l'eau colorée en vert, impropre pour la santé humaine.

La souffrance est grande et les 765 villages ciblés sont exposés à de graves maladies. De là, on ne voit que des enfants mal nourris, sales et mal élevés, et des adultes poussiéreux, pieds nus et portant des vieux habits.

Même dans ce cas, l'adage selon lequel le salut est individuel ne s'applique pas à Cunene, car le bétail aide la population et vice versa.

Ils boivent dans la même vallée, mangent le même grain, parcourent les mêmes distances, portent des charges similaires, risquent les mêmes maladies, passent la nuit dans le même bois, reçoivent des dons égaux, fertilisent au même endroit et meurent l'un pour l'autre. Pour mieux comprendre, ils dépendent de l'eau des puits, des lacs, des étangs et des rivières, recherchent des zones de culture et de pâturage et transportent ensemble des outils, armes de chasse et produits alimentaires lors de la transhumance.

Les animaux et les personnes sont confrontés aux mêmes problèmes intestinaux. Ensemble, ils dorment à l'air libre, ils sont exposés à des animaux féroces, reçoivent des vaccins, du sel, du foin et des produits de première nécessité, tandis que des bovins et des bergères donnent naissance au champ.

En cours de route, les hommes portent des veaux, tandis que des bœufs et des ânes transportent du bois et des nouveau-nés de dames accompagnant leur mari en transhumance.

Le Gouvernement cherche des solutions

Le phénomène de la sécheresse affecte de nombreuses sensibilités, à la fois à Cunene et dans le reste du pays. Le gouvernement, les autorités traditionnelles, les églises et les communautés locales se battent ensemble pour trouver des solutions appropriées en vue atténuer les effets.

Parmi les mesures en cours il figure des actions d'approvisionnement en eau à des communautés, l'assistance humanitaire en biens de première nécessité (alimentaires et non alimentaires) et l'aide aux éleveurs en foin.

Vingt-cinq camions-citernes ont également été mis à la disposition des 20 communes.

A cet effet, le Président de la République, João Lourenço, a approuvé, le 1er avril 2019, un paquet de 200 millions USD pour la construction de grands ouvrages hydrauliques (deux barrages hydriques, des canaux d'eau respectifs, 89 puits et des trous).

L'objectif est de construire un système de transfert d'eau de la rivière Cunene, à partir de la ville de Cafu (municipalité d'Ombadja, jusqu'à Shana, dans les régions de Cuamato (dans la même municipalité) et de Namacunde, afin de contrecarrer les effets de la sécheresse dans la province.

La construction d'un barrage dans la localité de Calucuve (Cuvelai) et d'un autre dans la région de Ndue, dans la commune d'Oshimolo, dans la municipalité de Cuanhama, avec des canaux d'adduction (budgétés à 60 millions USD) sont les projets concrets définis par le Chef de l'Etat angolais.

Préoccupé par cette situation, João Lourenço s'est rendu à Cunene, plus précisément dans le village d'Oshiwanda, et au terme de la visite, il a annoncé le renforcement du Programme d'urgence de lutte contre la sécheresse dans cette province.

"Ma présence ici est un signe que l'Exécutif est au courant de ce qui se passe dans tout le sud de l'Angola, notamment à Namibe, à Cuando Cubango et à Huíla. Nous partons convaincu que nous sommes confrontés à une situation très critique ", a-t-il déclaré à l'occasion.

En conséquence, le gouvernement angolais a mobilisé 600 millions de dollars pour soutenir la lutte contre la sécheresse dans ces quatre provinces, en accordant une attention particulière à Cunene, qui dispose de quatre milliards de kwanzas supplémentaires, pour mettre en œuvre le programme d'urgence.

En attendant la mise en œuvre des projets, d'autres mesures concrètes sont en cours.

En raison du manque de pâturage, des centaines d'animaux, en particulier des bœufs et des chèvres, sont transférés à Lubango, dans la province de Huíla.

D'autre part, outre l'aide sous forme de vaccins et la distribution de foin (herbe pour le pâturage du bétail), le ministère de l'Agriculture et des Forêts a proposé d'acheter (chez les éleveurs) un millier de têtes de bétail pour la récupération, les plus débiles seront envoyés à l'abattoir.

C'est avec ces mesures que le gouvernement angolais a l'intention de répondre à l'appel à l'aide de la population de Cunene, avide de solutions émergentes pour garder le souffle de la vie.

Dans le "champ d'action", la réalité est difficile et il est le temps d'intensifier le travail. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, le Cunene cherche des forces pour résister à la sécheresse.

Alors que la « pluie du salut» ne tombe pas du ciel, le peuple crie pour le soutien inconditionnel de toute la nation.

Les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées pleurent, jour et nuit, à la recherche de pain et d'eau, pour survivre. Après tout, que deviendra Cunene si la pluie continue "hors la loi"?