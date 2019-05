Maroc: Attijariwafa bank lance le Club Afrique Développement-Egypte

Une nouvelle passerelle pour la coopération maroco- égyptienne

Le groupe marocain Attijariwafa bank a procédé, dimanche soir au Caire, au lancement officiel du Club Afrique Développement-Egypte, conçu par le groupe comme un centre de réflexion, de services et d'investissement.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed El Kettani, président-directeur général d'Attijariwafa bank, a souligné que le Club Afrique Développement s'assigne pour objectif d'accompagner le développement durable en Afrique, de contribuer à la mise en oeuvre des projets structurés du continent et d'institutionnaliser le Forum International Afrique Développement organisé depuis 2010 par le groupe Attijariwafa bank.

Le Club Afrique Développement est un lieu de rencontre et de réflexion dédié à la communauté des affaires engagée en Afrique, a-t-il précisé, indiquant que ce club "a pour vocation d'être une plateforme de services à valeur ajoutée et un initiateur de débats et de rencontres d'affaires au service des dirigeants d'entreprises et décideurs africains".

Mohamed El Kettani a fait valoir que l'antenne égyptienne du Club ouvrira de nouvelles opportunités d'affaires aux investisseurs égyptiens intéressés par le marché africain, ajoutant que cette plateforme pragmatique constitue également une nouvelle passerelle pour la coopération économique et financière entre le Royaume et l'Egypte.

Le Maroc et l'Egypte ont une vision stratégique claire de l'intégration et de la coopération Sud-Sud au niveau africain, a-t-il enchaîné, ajoutant que "l'Egypte est un pays stratégique ouvert sur le monde, particulièrement sur l'Afrique, tandis que le Maroc est le premier investisseur africain sur le continent grâce à la vision africaine du Royaume initiée par S.M le Roi Mohammed VI ".

De son côté, la directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank, Mouna Kadiri, a indiqué que le Club Afrique Développement-Egypte est la 10ème antenne du Club implantée en Afrique, notant que cette plateforme vise à booster les échanges commerciaux en Afrique et à promouvoir la coopération Sud-Sud.

A la faveur des échanges régionaux et la facilitation de la coopération Sud-Sud, ce club offre une dynamique concrète de B to B, de B to G, a-t-elle dit, ajoutant qu'il s'agit d'une plateforme de référence de la communauté économique et politique engagée en Afrique.

Créé en 2015, le Club Afrique Développement dispose d'antennes locales au Maroc, en Egypte, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Tunisie, au Cameroun, au Gabon et au Congo.

C'est en 2017 que le groupe bancaire marocain a finalisé le rachat de la filiale de Barclays en Egypte, rebaptisée « Attijariwafa bank Egypt », élargissant le périmètre du groupe Attijariwafa bank sur le continent.

Présent dans 25 pays, le groupe Attijariwafa bank est le premier groupe bancaire et financier du Maghreb avec plus de 4930 agences, 9 millions de clients et 20.000 collaborateurs.