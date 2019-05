Mali: Filière Karité - Adoption des projets de texte pour assurer le financement du Projet d'Autonomisation Economique des Femmes

La décision a été prise lors du conseil des ministres, tenu mercredi dernier à Bamako. Selon le communiqué du conseil, le projet, objet de ces financements, vise à accroître le revenu des femmes et à assurer leur autonomisation économique de façon durable. Il appuiera également la création et la formalisation de quatre cent (400) coopératives et permettra d'améliorer la compétitivité des produits.

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'Accord de prêt, signé à Abidjan, le 05 mars 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Africaine de Développement (BAD), en vue du financement du Projet d'Autonomisation Economique des Femmes dans la Filière Karité.

Aussi, le conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'Accord de prêt, signé à Abidjan, le 05 mars 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds Africain de Développement, en vue du financement du Projet d'Autonomisation Economique des Femmes dans la Filière karité.

Par le premier accord, la Banque Africaine de Développement accorde au Gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 2 millions 800 mille Unités de compte, soit 2 milliards 213 millions 750 mille francs CFA.

Par le second accord, le Fonds Africain de Développement accorde au Gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 2 millions 200 mille Unités de compte, soit 1 milliard 739 millions 375 mille francs CFA.

Le projet, objet de ces financements, vise à accroître le revenu des femmes et à assurer leur autonomisation économique de façon durable. Il appuiera également la création et la formalisation de quatre cent (400) coopératives et permettra d'améliorer la compétitivité des produits.

Par ailleurs, le conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de la Convention de crédit n°CML 1407 01 V, signée à Bamako, le 23 février 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et l'Agence Française de Développement, relative au financement du Projet d'Amélioration des services d'eau potable dans cinq villes secondaires du Mali.

Dans le cadre de la réalisation du Programme d'Amélioration en eau potable des villes de Koulikoro, Ségou, San, Mopti-Sévaré et Bandiagara, l'Agence Française de Développement met à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, un crédit d'un montant total de 50 millions d'Euros, soit 32 milliards 797 millions 850 mille francs CFA, indiqué le communiqué.

La réalisation du présent projet permettra la réhabilitation et la réalisation d'infrastructures de production ainsi que des ouvrages de stockage et d'adduction d'eau potable.

Elle permettra également de raccorder aux réseaux d'eau potable, l'intégralité des écoles et centres de santé des cinq villes concernées.