Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Etoile du Congo si près du but

Les Stelliens n'ont besoin que de deux victoires sur les trois matches qui leur restent pour valider leur ticket de disputer, la saison prochaine, la Coupe africaine de la Confédération.

Dans le cadre des matches avancés de la 23e journée, l'Etoile du Congo a confirmé sa bonne série en allant s'imposer à Owando devant l'AS Otoho, le leader 1-0. Elle consolide ainsi sa deuxième place puis devient la première équipe à faire chuter l'AS Otoho à domicile cette saison en championnat.

Les Stelliens comptent désormais quarante- huit points, soit sept de moins que l'AS Otoho. L'Etoile du Congo avait ravi la deuxième place aux Diables noirs après sa victoire 3-2 sur ces derniers, en match comptant pour la 16e journée. Depuis lors, les vert et jaune n'ont plus perdu cet avantage. Ils ont collectionné six victoires pendant leurs sept dernières sorties contre un match nul.

C'est la meilleure série de l'Etoile du Congo depuis le début de la saison. Les Stelliens n'ont plus concédé de défaites depuis le début de la phase retour. Leur bilan après dix matches est plus que flatteur. L'Etoile du Congo a gagné huit matches contre deux nuls. Ce qui fait d'elle l'équipe la plus en forme de cette phase. Il lui reste à le confirmer le dimanche contre le FC Kondzo, dans le cadre de la 24e journée; le 22 mai contre le Cara comptant pour la 25e ; et le 27 mai en clôture du championnat pour toucher à son but. En revanche, malgré sa deuxième défaite de la saison, l'AS Otoho pourrait fêter son titre dès ce samedi en cas de victoire à Brazzaville contre l'Interclub.